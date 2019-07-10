Общество и люди

Холодно и снова жарко: синоптик дала прогноз погоды на ближайшее время

В Украине продолжается похолодание — минувшей ночью в Карпатах температура воздуха снижалась до + 5 + 8 градусов.

«Брррр … Где мой пуховик? Это, конечно, горы, однако показатель красноречивый», — шутит синоптик Наталья Диденко и прогнозирует, что в четверг, 11 июля, прохладная воздушная масса в Украине будет доминировать .

Так, ближайшей ночью температура воздуха составит + 8 + 14 градусов, в Карпатах — местами 5−7 градусов тепла, днем в большинстве областей ожидается + 18 + 24 градуса, а на западе временами даже + 15 + 17 градусов.

Дожди с «понятной только им периодичностью» прогнозируются практически повсеместно, лишь в центральной части и на юге они будут «вялыми» или с солнечными прояснениями.

В Киеве 11 июля ожидается периодический дождь, ночью +10 + 12 градусов, днем +20 + 22 градуса.

«Понимая, что всех интересует справедливое летнее потепление, рискну и скажу, что, по предварительным прогнозам, надежда на возвращение шорт и голых плеч появится 20−22 июля. То есть, даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до + 26 + 29, а в южной части Украины до +28 + 32 градусов. А пока кутаемся, не мерзнем, наслаждаемся свежим замечательным воздухом», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеорологи прогнозируют, что нынешнее лето может стать самым жарким в истории наблюдений — на Аляске фиксируют рекордно высокую температуру.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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