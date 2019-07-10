Украина

Украинцы не готовы: в Раде ответили на проект закона о дематюкации

Законопроект народного депутата Украины Ольги Богомолец «О противодействии сквернословию», который раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, отправлен автору на доработку.

Как передает «РБК-Украина», за такое решение единогласно проголосовал Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики. По словам замглавы комитета Ольги Черваковой, государство не должно вмешиваться в сферу общественной морали, Тем более, в военное время и в период бурных изменений в обществе.

«Речь не идет лишь о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной брани. Да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу беркутовца-людоеда, это как назвать? Ой, лишенько?!» — сказала Ольга Чевакова, поставившая на голосование предложение отправить документ автору.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подготовленный Ольгой Богомолец проект закона «О противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)» вызвал большой резонанс и эмоциональную критику в обществе.

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