Нужна еще одна операция: появились свежие данные о состоянии пленного украинского моряка Сороки

Украина

Военнопленному матросу бронированного корабля «Бердянск» Василию Сороке, раненому во время захвата Россией в ноябре 2018 в районе Керченского пролива, необходима еще одна операция. Об этом рассказал отец пленного VВиктор Сорока.

«Василию нужна еще одна операция. Он сейчас отказался от еще одной операции. Сказал: „Я не хочу здесь оперироваться, буду уже оперироваться в Украине“. Другим двум раненым — Артеменко и Эйдеру — никакой помощи не оказывали» , — сказал отец моряка.

Напомним, в московском СИЗО Василию Сороке, одному из 24 захваченных моряков в районе Керченского пролива, исполнилось 28 лет. В плену ему пришлось перенести сложную операцию, после которой он до сих пор не восстановился. Медики обнаружили у него разрыв сухожилия и поврежденный нерв, причем для проведения точной диагностики понадобилось вмешательство международного сообщества.

Освобождать военнопленных в РФ отказываются, невзирая на требование Международного морского трибунала, который установил срок до 25 июня 2019 года.

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