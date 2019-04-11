- 13:31 Меган Маркл и принц Гарри сделали шокирующее заявление о будущих родах
- 13:29 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 13:24 Украли все деньги: известную телеведущую обворовали в Лондоне
- 13:23 В Украине накрыли крупный наркосиндикат, действовавший в 13 областях
- 13:20 Дожди и ветер: синоптик рассказала о погоде 12 апреля
- 13:14 Насиров обеднел на 13 тысяч гривен, пытаясь отсудить миллион у врача
- 13:05 Самые яркие звезды шоу-бизнеса с эксклюзивными новостями на «Вечере премьер с Катей Осадчей»
- 13:00 Джошуа хочет боя с Усиком
- 12:58 Собрал данные на 500 патриотов Харькова: СБУ взяла полицейского, работавшего на Россию
- 12:48 Еще один украинский моряк встретил день рождения в российских застенках
Еще один украинский моряк встретил день рождения в российских застенках
День рождения в российском плену 11 апреля отмечает матрос малого бронированного корабля «Бердянск» Василий Сорока, получивший ранение во время российской вооруженной агрессии в Черном море. Об этом в Facebook сообщил адвокат украинских военнопленных Николай Полозов.
Василию исполнилось 28 лет.
В плену ему пришлось перенести сложную операцию, восстановление после которой продолжается до сих пор. Медики обнаружили у него разрыв сухожилия и поврежденный нерв, причем для проведения точной диагностики понадобилось вмешательство международного сообщества.
«Несмотря на все трудности с которыми Василию пришлось столкнуться в плену, он сохраняет свой боевой дух, хорошее настроение и веру в победу. Его личный героизм уже отмечен госукорадарственной наградой Украины — орденом „За мужество“ III степени», — напомнил Полозов.
Он также сообщил, что первыми с днем рождения моряка поздравили члены команды защиты военнопленных украинских моряков.
Напомним, ранее 29-й день рождения в застенках встретил моряк Андрей Артеменко, который во время захвата украинских кораблей также получил ранение руки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...