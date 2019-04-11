Украина

Еще один украинский моряк встретил день рождения в российских застенках

День рождения в российском плену 11 апреля отмечает матрос малого бронированного корабля «Бердянск» Василий Сорока, получивший ранение во время российской вооруженной агрессии в Черном море. Об этом в Facebook сообщил адвокат украинских военнопленных Николай Полозов.

Василию исполнилось 28 лет.

В плену ему пришлось перенести сложную операцию, восстановление после которой продолжается до сих пор. Медики обнаружили у него разрыв сухожилия и поврежденный нерв, причем для проведения точной диагностики понадобилось вмешательство международного сообщества.

«Несмотря на все трудности с которыми Василию пришлось столкнуться в плену, он сохраняет свой боевой дух, хорошее настроение и веру в победу. Его личный героизм уже отмечен госукорадарственной наградой Украины — орденом „За мужество“ III степени», — напомнил Полозов.

Он также сообщил, что первыми с днем рождения моряка поздравили члены команды защиты военнопленных украинских моряков.

Напомним, ранее 29-й день рождения в застенках встретил моряк Андрей Артеменко, который во время захвата украинских кораблей также получил ранение руки.

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