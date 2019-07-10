25.66 / 25.98 28.69 / 29.17
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новый "саркофаг" над ЧАЭС показали изнутри: в сеть попали фото и видео

15:33 10 июля 2019 267
Конфаймент над четвертым энергоблоком ЧАЭС
Инф. «ФАКТОВ»

Над четвертым реактором Чернобыльской АЭС возведен и запущен в эксплуатацию новый саркофаг — конфайнмент. Не исключено, что именно из-за этого мероприятия в сети появились слухи о возможном перекрытии Чернобыльской зоны в связи с визитом президента Зеленского, которые, однако, не подтвердились.

«Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда „Укрытие“ запущен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) и передан Украине. Международное сообщество собрали 1.5 млрд евро на реализацию этого проекта», — сообщил в социальных сетях старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, выложивший в сеть фото с объекта.

По его словам, ЕБРР вложил в этот проект более 700 млн евро. «НБК прослужить минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором», — добавил Усов.

Эксклюзивный материал «Чернобыль может стать туристической Меккой Украины: как попасть в „Зону“ и чем это опасно» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины