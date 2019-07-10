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Новый "саркофаг" над ЧАЭС показали изнутри: в сеть попали фото и видео
Над четвертым реактором Чернобыльской АЭС возведен и запущен в эксплуатацию новый саркофаг — конфайнмент. Не исключено, что именно из-за этого мероприятия в сети появились слухи о возможном перекрытии Чернобыльской зоны в связи с визитом президента Зеленского, которые, однако, не подтвердились.
«Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда „Укрытие“ запущен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) и передан Украине. Международное сообщество собрали 1.5 млрд евро на реализацию этого проекта», — сообщил в социальных сетях старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, выложивший в сеть фото с объекта.
По его словам, ЕБРР вложил в этот проект более 700 млн евро. «НБК прослужить минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором», — добавил Усов.
Эксклюзивный материал «Чернобыль может стать туристической Меккой Украины: как попасть в „Зону“ и чем это опасно» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»