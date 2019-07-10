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Боевики "ДНР" устроили настоящий террор из-за блестящей операции украинских спецслужб на Донбассе
Боевики так называемой «ДНР» устроили мирным гражданам настоящий ад после того, как сотрудники СБУ вывезли на подконтрольную территорию ценного свидетеля по делу МН17 — бывшего «начальника противовоздушной обороны» Снежного (вблизи этого города террористы сделали роковой выстрел в малайзийский «Боинг») Владимира Цемаха.
О том, что происходит в настоящее время в недореспублике, «ФАКТАМ» на условиях анонимности рассказал житель Донецка. По его словам, «чекисты» и «правоохранители» сбились с ног в поиске украинских диверсантов, выкравших Цемаха, и тех, кто им помогал. «Устроили охоту на ведьм. Останавливают на улицах всех, кто внушает им хоть малейшее подозрение (то есть любого, кто им просто не нравится), к некоторым — по наводке стукачей — наведываются на дом. У нас сейчас атмосфера такого страха, что его можно пощупать», — поделился мужчина.
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На блокпостах, по его словам, обстановка хуже всего: «Шмонают так, как никогда за все пять лет. Вскрывают даже упаковки с детскими памперсами. Если возмутишься, сразу ведут в спецпомещение — снимать отпечатки. Лезут в телефоны и планшеты, роются в белье, проверяют карманы».
«Я не думаю, что исполнители этой шикарной спецоперации находятся сейчас здесь. Ребята наверняка в безопасном месте. А у „освободителей“ от страха глаза велики», — иронизирует собеседник.
Сепаратистские СМИ тем временем сообщили, что 10 июля дочь Цемаха Мария дала пресс-конференцию, где рассказала о том, как был похищен ее отец. Ничего нового она не сообщила. Слово в слово пересказала все, что уже обнародовали кремлевские пропагандисты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что обнародованы новые доказательства причастности Цемаха к катастрофе MH17.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!