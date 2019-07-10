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Боевики "ДНР" устроили настоящий террор из-за блестящей операции украинских спецслужб на Донбассе

16:38 10 июля 2019 132
боевики «ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Боевики так называемой «ДНР» устроили мирным гражданам настоящий ад после того, как сотрудники СБУ вывезли на подконтрольную территорию ценного свидетеля по делу МН17 — бывшего «начальника противовоздушной обороны» Снежного (вблизи этого города террористы сделали роковой выстрел в малайзийский «Боинг») Владимира Цемаха.

О том, что происходит в настоящее время в недореспублике, «ФАКТАМ» на условиях анонимности рассказал житель Донецка. По его словам, «чекисты» и «правоохранители» сбились с ног в поиске украинских диверсантов, выкравших Цемаха, и тех, кто им помогал. «Устроили охоту на ведьм. Останавливают на улицах всех, кто внушает им хоть малейшее подозрение (то есть любого, кто им просто не нравится), к некоторым — по наводке стукачей — наведываются на дом. У нас сейчас атмосфера такого страха, что его можно пощупать», — поделился мужчина.

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На блокпостах, по его словам, обстановка хуже всего: «Шмонают так, как никогда за все пять лет. Вскрывают даже упаковки с детскими памперсами. Если возмутишься, сразу ведут в спецпомещение — снимать отпечатки. Лезут в телефоны и планшеты, роются в белье, проверяют карманы».

«Я не думаю, что исполнители этой шикарной спецоперации находятся сейчас здесь. Ребята наверняка в безопасном месте. А у „освободителей“ от страха глаза велики», — иронизирует собеседник.

Сепаратистские СМИ тем временем сообщили, что 10 июля дочь Цемаха Мария дала пресс-конференцию, где рассказала о том, как был похищен ее отец. Ничего нового она не сообщила. Слово в слово пересказала все, что уже обнародовали кремлевские пропагандисты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обнародованы новые доказательства причастности Цемаха к катастрофе MH17.

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