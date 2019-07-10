У министра Насалика провели обыск: стало известно, что искали

Происшествия

У министра угольной промышленности Игоря Насалика, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает в предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах, прошли обыски.

По информации источника в Минэнергоугля, оперативно-следственные мероприятия прошли в доме министра в Козине за несколько дней до вручения ему подозрения.

Как сообщает «Апостроф», из текста постановления следственного судьи, которая предоставила разрешение на обыск, становится понятно, что детективы НАБУ ищут в имении семьи Насалика в Козине материалы, касающиеся сразу двух долговых расписок министра перед предпринимателем, совладельцем ФК «Карпаты» Петром Дыминским.

В соответствии с материалами расследования, в 2014 году подозреваемый получил займ от физического лица в сумме 1,249 млн долларов, однако не отразил эту информацию в имущественных декларациях за 2015 — 2018 годы.

Действия высокопоставленного госслужащего квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Подача субъектом декларирование недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 3 тысяч таких минимумов, или же общественных работ на срок 150−240 часов, или же лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Согласно показаниям свидетеля Вадима Ладницкого (доверенное лицо Дыминского), он готовил текстовые файлы договоров займа и расписок, проекты документов направлял на электронные почты, которыми пользовался Насалик. Затем договора займа подписывались в двух экземплярах, один из которых оставался у Насалика. Деньги, по словам Ладницкого, передавались в одном из офисов во Львове. При этом Ладницкий утверждает, что в течение 2014−2016 гг. неоднократно звонил и отправлял СМС Насалику с целью выяснения порядка погашения финобязательств перед Дыминским. Детективы НАБУ просили суд дать разрешение на поиск доказательств этих фактов, и получили его.

Стоит отметить, что параллельно в суде рассматривается гражданский иск Дыминского о признании долга Насалика. Последние решения, опубликованные в Едином судебном реестре, касаются проведения почерковедческой экспертизы. Кроме того, также в судах рассматривается «встречное» уголовное дело о якобы фальсификации подписи Насалика, поданное с целью заблокировать гражданский иск.

Ранее суд арестовал имущество Насалика — квартиру в Киеве и дом в Козине — в обеспечение иска Дыминского о погашении договора займа. Решение действует до 26.07.2020 года.

Напомним, бизнесмен, владелец ФК «Карпаты» Петр Дыминский, в 2017 году стал участником смертельного ДТП. На трассе Львов-Краковец произошло столкновение Mercedes-Benz Дыминского с Opel-Astra под управлением женщины, которая скончалась от полученных травм.

В Украине Дыминский объявлен в розыск, так как покинул страну сразу после аварии в августе 2017. Но бизнесмен свободно передвигается по миру. Он был замечен на подготовительных сборах своей команды в Турции.

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