Боевики обстреляли КПВВ в Горловке: ранена мирная жительница

Украина

На Донбассе в районе оккупированной Горловке прямо на контрольном пункте въезда-выезда была ранена женщина, ожидавшая в очереди прохода линии разграничения. Ранее российско-оккупационные войска обстреляли мирных жителей населенного пункта Водяное.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, данную информацию обнародовали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент произошел еще 6 июля. 39-летняя женщина рассказывала, что услышала стрельбу и почувствовала, как пуля попала ей в ногу. Первую помощь ей оказали мирные жители, а потом уже и медики.

«В отчете СММ ОБСЕ не указано направление, с которого велся огонь. Также не менее важным является то, что огневая активность подразделений Объединенных сил в указанном направлении в тот день не зафиксирована», — говорится в сообщении штаба ООС.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 9 июля, в результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо — боевое травмирование. По данным разведки, 9 июля были уничтожены трое оккупантов и еще трое получили ранения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вблизи прифронтового Коминтерново из минометов калибром 120 мм была обстреляна съемочная группа кремлевского пропагандистского телеканала «Звезда».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter