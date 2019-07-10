Культура и искусство

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 июля

C 12 по 14 июля на Контрактовой площади пройдет фестиваль Summer Camp. В программе: ярмарка украинских производителей, концерт, мастер-классы, развлечения для детей и дискотека.

Вход свободный.

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С 12 июня по 15 июля в арт-центре «Я Галерея» можно посетить выставку украинского художника Павла Макова «Фікус і ластівка».

Адрес: ул. Хорива, 49б.

Вход свободный.

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С 10 июля по 10 августа в America House Kyiv проходит выставка фоторепортера Андрея Кравченко Intermezzo.

Адрес: ул. Пимоненко, 6.

Вход свободный. Необходим паспорт или водительское удостоверение.

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С 11 по 21 июля Национальный музей «Київська картинна галерея» приглашает на выставку живописи и графики Светланы Бринюк «Мрії NON STOP. Архів».

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: 5—35 грн.

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С 11 по 23 июля в арт-пространстве White World открыта выставка Tandem. В экспозиции представлены экслибрисы 60 графиков из Украины и Чехии.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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13 и 14 июля в Мариинском парке на сцене «Ракушки» состоится концерт Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины. В программе: произведения Моцарта и Брамса, Евгения Станковича и Григория Майбороды, Анатолия Кос-Анатольского и Мирослава Скорика.

Начало в 18:00.

Вход свободный.

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13 июля в 15:00 Музей Марии Заньковецкой приглашает на концерт Андрея Остапенко (гитара) и Юрия Шутко (флейта) «Итальянская фантазия». В программе произвучат произведения Лоренцо, Регонди, Джулиани, Карулли.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 121.

Цена: 100 грн.

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13 июля в 19:00 на террасе «Всі. Свої» выступит известный диджей Анатолий Тапольский.

Адрес: ул. Десятинная, 12.

Вход свободный.

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С 17 по 28 июля в Музее истории Киева можно посетить выставку живописи кандидата наук по социальным коммуникациям Аллы Шориной «La-la-la и надежды». Также в программе: 17 июля — лекция дизайнера, архитектора и блогера Екатерины Росковшенко «Живопись в интерьере»; 23 июля — мастер-класс fashion-редактора журнала JOY Кристины Алексийчук «Летняя эстетика: секреты и правила стильного образа»; 25 июля — мастер-класс главного редактора журнала LeMonade Алеси Диденко «Как создать визуальный контент».

Начало в 17:00. Продолжительность: 60 мин.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 грн.

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12 июля в 20:00 в креативном пространстве IZONE состоится блиц-концерт авторов-исполнителей «Свободный пульт».

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8, 1-й этаж, клуб «Оксана».

Цена: 10 грн.

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До 21 июля в Ceramic Creative Studio проходит выставка современного фарфора Just porcelain.

Адрес: ул. Кирилловская, 51а.

Вход свободный.

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До 18 августа в Музее Ивана Гончара открыта выставка народной живописи «Малярство». В экспозиции: произведения народных художников XVII — середины ХХ веков из разных регионов Украины.

Адрес: ул. Лаврская, 19.

Цена: 10—30 грн.

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