- 20:22 Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев
- 20:04 Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж
- 19:57 Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком
- 19:44 Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
- 19:41 В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
- 19:39 Без права на залог: в Одессе суд арестовал охранника ночного клуба, убившего посетителя
- 19:29 MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике
- 19:23 Парубий хочет, чтобы непризнание Крыма украинским было уголовно наказуемым
- 19:20 Обстрел автоколонны на Донбассе: Зеленский поручил усилить борьбу с диверсантами
- 19:17 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 июля
- 19:15 Обналичили и поделили: экс-начальника таможни подозревают в хищении 13 миллионов гривен
- 19:03 Потерявшего сознание пилота спасали пассажиры: стали известны подробности ЧП с российским самолетом
Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 июля
C 12 по 14 июля на Контрактовой площади пройдет фестиваль Summer Camp. В программе: ярмарка украинских производителей, концерт, мастер-классы, развлечения для детей и дискотека.
Вход свободный.
***
С 12 июня по 15 июля в арт-центре «Я Галерея» можно посетить выставку украинского художника Павла Макова «Фікус і ластівка».
Адрес: ул. Хорива, 49б.
Вход свободный.
***
С 10 июля по 10 августа в America House Kyiv проходит выставка фоторепортера Андрея Кравченко Intermezzo.
Адрес: ул. Пимоненко, 6.
Вход свободный. Необходим паспорт или водительское удостоверение.
***
С 11 по 21 июля Национальный музей «Київська картинна галерея» приглашает на выставку живописи и графики Светланы Бринюк «Мрії NON STOP. Архів».
Адрес: ул. Терещенковская, 9.
Цена: 5—35 грн.
***
С 11 по 23 июля в арт-пространстве White World открыта выставка Tandem. В экспозиции представлены экслибрисы 60 графиков из Украины и Чехии.
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
***
13 и 14 июля в Мариинском парке на сцене «Ракушки» состоится концерт Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины. В программе: произведения Моцарта и Брамса, Евгения Станковича и Григория Майбороды, Анатолия Кос-Анатольского и Мирослава Скорика.
Начало в 18:00.
Вход свободный.
***
13 июля в 15:00 Музей Марии Заньковецкой приглашает на концерт Андрея Остапенко (гитара) и Юрия Шутко (флейта) «Итальянская фантазия». В программе произвучат произведения Лоренцо, Регонди, Джулиани, Карулли.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 121.
Цена: 100 грн.
***
13 июля в 19:00 на террасе «Всі. Свої» выступит известный диджей Анатолий Тапольский.
Адрес: ул. Десятинная, 12.
Вход свободный.
***
С 17 по 28 июля в Музее истории Киева можно посетить выставку живописи кандидата наук по социальным коммуникациям Аллы Шориной «La-la-la и надежды». Также в программе: 17 июля — лекция дизайнера, архитектора и блогера Екатерины Росковшенко «Живопись в интерьере»; 23 июля — мастер-класс fashion-редактора журнала JOY Кристины Алексийчук «Летняя эстетика: секреты и правила стильного образа»; 25 июля — мастер-класс главного редактора журнала LeMonade Алеси Диденко «Как создать визуальный контент».
Начало в 17:00. Продолжительность: 60 мин.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: 20—30 грн.
***
12 июля в 20:00 в креативном пространстве IZONE состоится блиц-концерт авторов-исполнителей «Свободный пульт».
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8, 1-й этаж, клуб «Оксана».
Цена: 10 грн.
***
До 21 июля в Ceramic Creative Studio проходит выставка современного фарфора Just porcelain.
Адрес: ул. Кирилловская, 51а.
Вход свободный.
***
До 18 августа в Музее Ивана Гончара открыта выставка народной живописи «Малярство». В экспозиции: произведения народных художников XVII — середины ХХ веков из разных регионов Украины.
Адрес: ул. Лаврская, 19.
Цена: 10—30 грн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!