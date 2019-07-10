Под Львовом пассажиры поезда своими силами тушили загоревшийся локомотив (видео)

Происшествия

Во Львовской области загорелся поезд, и пассажирам пришлось тушить его самостоятельно. Об этом написал в Facebook один из пассажиров Александр Кириленко.

Пожар произошел на отрезке Ходоров — Львов возле станции Подмонастырь. Сначала загорелся локомотив и поезд остановился. Огнетушители потушить пожар не помогли, мужчины взяли ведра и бросились к ближайшему пруду набирать воду, чтобы потушить огонь.

Через 10 минут им на помощь прибыла пожарная бригада и скорая помощь из села Бибрка, и тогда совместными усилиями пожар был локализован и потушен. Для пассажиров пригнали другой локомотив, который доставил их во Львов. Однако поезд прибыл с существенной задержкой.

«Поезд загорелся перед остановкой „Подмонастырь“. Огнетушители не помогли, поэтому мы дотянулись до ближайшего пруда, чтобы можно было набирать воду и гасить пожар ведрами. Мужчины повыходили из вагонов, сбежались местные с ведрами, все встали в несколько рядов и общими усилиями пытались погасить пожар. Но дым не прекращал валить, а огонь показывал из окон языки», — написал Кириленко и добавил, что хотел приехать во Львов пораньше, но в результате приехал с опозданием в полтора часа.

Как писали «ФАКТЫ», 12 июня в Полтавской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. 26 человек, ехавших из Горишних Плавней в Кобеляки чудом не погибли.

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