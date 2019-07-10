- 22:46 Ажиотажа нет: российские паспорта получили лишь около тысячи жителей ОРДЛО, — Тука
- 22:11 Под Львовом пассажиры поезда своими силами тушили загоревшийся локомотив
- 21:43 Минобороны обвинило ГБР в фальсификации скандальной аудиозаписи о некачественных бронежилетах
- 20:51 "Европейская Солидарность" не позволит нанести удар в спину украинской армии, — Порошенко
- 20:35 Уличенный в обмане Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
- 20:22 Опрос показал, чего хочет от Зеленского большинство украинцев
- 20:04 Актриса «Дизель Шоу» кардинально сменила имидж
- 19:57 Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком
- 19:44 Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
- 19:41 В Киеве голый неадекват напал на 2-летнего ребенка
- 19:39 Без права на залог: в Одессе суд арестовал охранника ночного клуба, убившего посетителя
- 19:29 MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике
Под Львовом пассажиры поезда своими силами тушили загоревшийся локомотив (видео)
Во Львовской области загорелся поезд, и пассажирам пришлось тушить его самостоятельно. Об этом написал в Facebook один из пассажиров Александр Кириленко.
Пожар произошел на отрезке Ходоров — Львов возле станции Подмонастырь. Сначала загорелся локомотив и поезд остановился. Огнетушители потушить пожар не помогли, мужчины взяли ведра и бросились к ближайшему пруду набирать воду, чтобы потушить огонь.
Через 10 минут им на помощь прибыла пожарная бригада и скорая помощь из села Бибрка, и тогда совместными усилиями пожар был локализован и потушен. Для пассажиров пригнали другой локомотив, который доставил их во Львов. Однако поезд прибыл с существенной задержкой.
«Поезд загорелся перед остановкой „Подмонастырь“. Огнетушители не помогли, поэтому мы дотянулись до ближайшего пруда, чтобы можно было набирать воду и гасить пожар ведрами. Мужчины повыходили из вагонов, сбежались местные с ведрами, все встали в несколько рядов и общими усилиями пытались погасить пожар. Но дым не прекращал валить, а огонь показывал из окон языки», — написал Кириленко и добавил, что хотел приехать во Львов пораньше, но в результате приехал с опозданием в полтора часа.
Как писали «ФАКТЫ», 12 июня в Полтавской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. 26 человек, ехавших из Горишних Плавней в Кобеляки чудом не погибли.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?