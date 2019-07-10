Ажиотажа нет: российские паспорта получили лишь около тысячи жителей ОРДЛО, — Тука

Украина

Заявки на получение российских паспортов подали около 19−20 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса. Из них лишь около тысячи человек получили гражданство страны-агрессора. Такие данные сегодня озвучил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

«На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов — очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19−20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек», — сообщил Тука во время чата на «Главреде».

Особый упор делается на наемников в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

«Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров», — уточнил Тука.

Как писали «ФАКТЫ», в середине июня в Ростовской области России жителям оккупированного Донбасса начали выдавать российские паспорта. В CША заявили, что не намерены признавать российские паспорта, выданные на Донбассе и в Крыму.

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