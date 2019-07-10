Украина

В Кабмине объяснили, почему жителям ОРДЛО пока что не «светят» украинские пенсии

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что выплата пенсий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения территорий под контроль Украины — невозможны. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

По словам министра, выплата пенсий невозможна в связи с отсутствием банков.

«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины», — заявил Черныш.

Кроме того, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО, по словам министра, связан не только с банковской системой, но и с оплатой налогов.

«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что „отжали“ предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия, которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», — отметил министр.

Напомним, в середине июня правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину упростить процедуру выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский предложил облегчить жизнь пенсионерам на оккупированных территориях. Действующая правовая база предполагает, что для сохранения пенсии в Украине граждане не должны выезжать на оккупированные территории дольше, чем на два месяца, и это фиксируется в специальной системе погранслужбы. Зеленский предлагает расширить временные рамки до одного года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter