Происшествия

В Украине задерживаются поезда на двух важных направлениях: стали известны причины

Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое совершил водитель легкового автомобиля, в пути задерживается скоростной поезд Интерсити + № 743 рейсом «Киев-Львов». Об этом говорится в сообщении медиацентра Укрзализныци.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 10 июля, в районе 20.00 на переезде перегона «Всадница — Новоград-Волынский».

«При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающей движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом»,— сказано в сообщении.

В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь.

При этом поезд получил повреждения, которые не позволяют ему продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиров. Ориентировочное время задержки рейса — 3 часа.

Также сообщается о задержке в поездов, следующих из Мариуполя. Об этом пишет ресурс 0629 со ссылкой на пассажиров поезда «Мариуполь-Киев».

«Около 14:00 в районе Хлебодаровки (Волновахский район) сошли с рельсов грузовые вагоны и заблокировали проезд. Движение на железной дороге планируют восстановить ориентировочно через 2 часа»,— сказано в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области загорелся поезд, и пассажирам пришлось тушить его самостоятельно. Пожар произошел на отрезке Ходоров — Львов возле станции Подмонастырь. Сначала загорелся локомотив и поезд остановился. Огнетушители потушить пожар не помогли, мужчины взяли ведра и бросились к ближайшему пруду набирать воду, чтобы потушить огонь.

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