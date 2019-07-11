Несут боль и ненависть: Невзоров жестко раскритиковал внешнюю политику Кремля

Мир

Внешняя политика Российской Федерации несет страдания и боль гражданам других стран, которые выплескивают свою ненависть, как, к примеру, недавно сделал грузинский журналист Георгий Габуния, обматеривших хозяина Кремля Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».

Такую точку зрения в эфире «Эха Москвы» высказал известный журналист и публицист Александр Невзоров. «Мы видим раскаленные глубины чистой ненависти. Мы знаем, что Россию ненавидят все без исключения её соседи, то есть те, кто её хорошо знают, но в основном ненавидят лениво, декларативно. А тут вдруг плещется магма, лава предельного градуса. И можно сколько угодно говорить, что эту лаву нарисовал кисточкой шаловливый Мишико (экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. — Ред.), но это не так. У меня, действительно, плавятся все термометры», — заявил он в программе «Невзоровские среды».

Впрочем, по его словам, такие проявления ненависти являются не личными или национальными, а именно государственными. То есть, люди ненавидят не самих россиян, а государство — Российскую Федерацию. И, что самое интересное, это не личные, не бытовые, не национальные отношения. «Этот градус есть, и причина раскаляющая есть. И только идиот может не заметить, что сейчас, действительно, опять Россия причиняет Грузии боль. Вот она когда-то вколотила свои державные иглы в её тело, так она продолжает эти вилы проворачивать. Большая свирепая Россия маленькой и вспыльчивой Грузии проворачивает это свое жуткое орудие», — сказал Александр Невзоров и добавил, что Грузия «орет» именно из-за причиняемой ей боли.

По словам публициста, выявление причины этой боли и снижение накала эмоций является настоящей дипломатией и политикой. «Именно это, а не раздраконивание и не пролонгация этой боли», — добавил он и задал риторический вопрос: «Вообще я не понимаю, за что вы платите своей власти: за разжигание, за концентрацию злобы к вам, за презрение, за боль соседей?»

Отметив, что о вкусах сложно спорить, Александр Невзоров предположил, что русским все это нравится. «Мы помним, с каким удовлетворением Медведев говорил, что сжимается вокруг нас кольцо врагов. Если кольцо врагов — это, действительно, основная задача внешней политики, то всё получилось, всё прекрасно», — резюмировал публицист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обращение грузинского журналиста к Путину в глубокой нецензурной форме не первое на грузинском телевидении. Аналогичный посыл звучал в эфире ТВ и в 2013 году.



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