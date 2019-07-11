Происшествия

Поезд «Интерсити» Киев – Львов въехал в авто на переезде: фото и видео с места ДТП

Вечером в среду, 10 июля, в Новоград-Волынском поезд «Интерсити +», следовавший по маршруту Киев — Львов, врезался в Mercedes-Benz, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Ранее в аналогичное ДТП попал грузовик, которые выехал на нерегулируемый переезд в Ивано-Франковской области.

Как сообщает сайт города Новоград-Волынского, от удара двигатель легковушки отлетел метров на 100 от переезда. Водителя с телесными повреждениями забрали медики «скорой».

В полиции полагают, что, вероятнее всего, причиной ДПТ стало нарушение правил движения через железнодорожный переезд.

Из-за аварии поезд не мог далее следовать по маршруту. Для того, чтобы пассажиры продолжили путь, из Киеве на место ЧП направили аналогичный подвижной состав. Время задержки рейса составило три часа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Баштанском районе Николаевской области вблизи села Лоцкино пассажирский скоростной поезд «Интерсити» сообщением Херсон — Киев столкнулся с автомобилем ЗАЗ-110 307, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

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