- 10:32 Оторвало стопу: стало известно о состоянии раненого на Донбассе волонтера
- 10:15 В Киеве заработала инспекция по парковке: за что и на сколько могут оштрафовать
- 10:08 Курс доллара повысился после рекордного падения: сколько стоит валюта 11 июля
- 09:49 Поезд «Интерсити» Киев – Львов въехал в авто на переезде: фото и видео с места ДТП
- 09:45 Родились сразу четыре двойни: в Херсоне установлен необычный рекорд
- 09:42 Могу заверить, что парадного марша врага по Украине точно не будет, — генерал Забродский
- 09:36 Предлагаю Кремлю телемост: мы — из украинского Симферополя, россияне — из Гааги, — Порошенко
- 09:23 Филарет сделал неожиданное заявление об интервью российским пропагандистам
- 09:05 Несут боль и ненависть: Невзоров жестко раскритиковал внешнюю политику Кремля
- 08:47 Выборы в Раду: в сети наглядно сравнили программы партий (инфографика)
- 08:12 Чтобы разработать пальцы рук после инсульта, полезно собирать пазлы, сжимать прищепки, — врач
- 08:09 Габуния не первый: появилось архивное видео с еще одним грузинским журналистом, оскорбившим Путина
Поезд «Интерсити» Киев – Львов въехал в авто на переезде: фото и видео с места ДТП
Вечером в среду, 10 июля, в Новоград-Волынском поезд «Интерсити +», следовавший по маршруту Киев — Львов, врезался в Mercedes-Benz, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Ранее в аналогичное ДТП попал грузовик, которые выехал на нерегулируемый переезд в Ивано-Франковской области.
Как сообщает сайт города Новоград-Волынского, от удара двигатель легковушки отлетел метров на 100 от переезда. Водителя с телесными повреждениями забрали медики «скорой».
В полиции полагают, что, вероятнее всего, причиной ДПТ стало нарушение правил движения через железнодорожный переезд.
Из-за аварии поезд не мог далее следовать по маршруту. Для того, чтобы пассажиры продолжили путь, из Киеве на место ЧП направили аналогичный подвижной состав. Время задержки рейса составило три часа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Баштанском районе Николаевской области вблизи села Лоцкино пассажирский скоростной поезд «Интерсити» сообщением Херсон — Киев столкнулся с автомобилем ЗАЗ-110 307, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...