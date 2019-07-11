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Оторвало стопу: стало известно о состоянии раненого на Донбассе волонтера
У 23-летнего волонтера-медика, который получил взрывное ранение в районе Новотроицкого, оторвана стопа, он помещен в реанимационное отделение больницы в Днепре.
Как сообщает «Новинарня», волонтер, помогавший медикам перевозить медпрепараты, подорвался на мине, когда вышел из машины. По словам главврача клинической больницы Мечникова в Днепре Сергея Рыженко, жизни пострадавшего ничего не угрожает, но его поместили в реанимацию — врачи планируют сделать реампутацию, чтобы провести дальнейшее заживление раны и в будущем поставить протез.
Вместе с волонтером в Мечникова доставили еще девять раненых бойцов ВСУ, один из которых также получил минно-взрывную травму и находится на диализе. Раненый находится в крайне тяжелом состоянии и делают все возможное, чтобы его почки заработали.
У остальных бойцов — контузии, травмы, ранения мягких тканей. По словам главврача, 90 процентов раненых поступают в больницу именно с минно-взрывными ранениями, остальные — с пулевыми.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время обстрела военного автомобиля ВСУ возле села Гранитное Донецкой области погиб младший сержант Антон Фака.
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