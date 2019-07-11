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На шахте под Днепром вспыхнул пожар: много пострадавших
Во время пожара, возникшего на шахте им. М.И. Сташкова в селе Марьина Роща (Днепропетровская область), под землей находились 329 шахтеров, 28 из которых — на аварийном участке. Ранее под обвалом на шахте «Лесная» № 6 в селе Слипец Сокальского района Львовской области погибли два горняка.
Как сообщают в ГосЧС, пожар возник 10 июля на шахте ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» из-за короткого замыкания силового кабеля — загорелись деревянные элементы крепления на горизонте 350 м. В результате ЧП шестерых горняков с легкими травмами госпитализировали. Все шахтеры, находившиеся на момент пожара под землей, подняты на поверхность.
По состоянию на утро четверга, 11 июля, пожар в шахте тушат силами военизированных горноспасательных отрядов. Ведутся контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области на шахте «Надежда» под обвалом на глубине приблизительно 500 метров погиб 41-летний шахтер — житель Червонограда.
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