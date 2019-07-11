В жару салон авто нагревается до 70 градусов: что нужно знать об эксплуатации машин летом

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На парковочной площадке возле строительного гипермаркета «Эпицентр» в Киеве родители оставили в солнцепек маленького ребенка в машине с наглухо закрытыми окнами, а сами пошли в магазин. По утверждению очевидцев, малыш находился в душной ловушке около часа. Напомним, «ФАКТЫ» писали об аналогичных случаях, закончившихся трагически. Так, в запертой машине умерла забытая отцом полуторагодовалая девочка, а в США суд приговорил к 40 годам тюрьмы мать, чьи оставленные в машине дети погибли от перегрева.

«Подъезжаем с женой к „Эпицентру“, а тут такая картина: ребенок один в машине — и на солнце!»

Благодаря участию небезразличных посетителей трагедии удалось избежать. Но вот что в этой истории удивляет больше всего — родители ребенка даже не понимали, какой опасности подвергли свое чадо. И это при том, что о смертельных последствиях оставления детей в машинах в жару говорено-переговорено. Видео этого происшествия было выложено на сайте «Киев Оперативный». Один из его непосредственных участников пишет: «Подъезжаем с женой к „Эпицентру“, а тут такая картина: ребенок один в машине — и на солнце, в жару! Вызвали по громкоговорителю эту безответственную семейку. Пришла минут через десять только мать, отец остался в магазине, даже не волнуясь, что что-то могло произойти с ребенком».

Как объяснила женщина, малыша оставили в машине, потому что он спал и его не хотели будить. При этом горе-родителям даже не пришла в голову мысль, что этот сон мог оказаться последним в жизни их сына. Через некоторое время к месту инцидента явился и беспечный отец.

«А какая вам разница, что будет с ребенком, я же не вашего ребенка оставил!» — заявил он. Короче, неадекват полный", — подытожил возмущенный автор видео.

По утверждению еще одного свидетеля происшествия, который сидел в машине напротив, он не увидел, что родители оставили в салоне ребенка. Но заметил, что автомобиль беспечной семейки припарковался на стоянке гипермаркета примерно в 18:00. Автор же скандального видео приехал к гипермаркету примерно в 18:40. Если добавить к этим 40 минутам еще время, потраченное на вызов матери, можно утверждать, что ребенок провел в закрытом автомобиле около часа! То, что он при этом остался жив, можно назвать чудом и божьей лаской, а для его родителей это происшествие должно стать серьезным уроком на будущее.

«Вызвал полицию, чтобы хотя бы провели профилактическую беседу или сообщили в соответствующие органы опеки и попечительства, чтобы взяли этих горе-родителей на учет. Но, к сожалению, правоохранители так и не приехали, при том, что мы их ожидали еще минут 40—50», — в завершение добавил автор видео.

Кожаные сиденья в раскаленном салоне легко могут спровоцировать ожоги

Как показал этот инцидент, несмотря на предупреждения и многочисленные публикации, некоторые люди даже не представляют возможных рисков и последствий в подобных ситуациях.

Поэтому в который раз обращаем внимание всех автомобилистов: в салоне машины категорически нельзя закрывать людей или животных, уходя, например, ненадолго в магазин или поднимаясь в квартиру. Когда температура на улице плюс 25 градусов, салон припаркованной машины с закрытыми стеклами нагревается до плюс 38—49 градусов буквально за несколько минут. Если же на улице стоит 32-градусная жара, всего за десять минут в салоне автомобиля будет +71 градус! Такая температура запросто может привести к повреждению головного мозга или внезапной смерти от инсульта всего за 15 минут. Больше всего в таких «железных ловушках» страдают собаки и коты, ведь у них практически отсутствуют потовые железы. Ежегодно в мире погибает немало животных из-за того, что владельцы отлучились «буквально на минутку», оставив их в закрытой машине на парковке. Можете только представить себе, что происходит с салоном автомобиля, когда домашние любимцы пытаются вырваться из этой адской ловушки…

Во избежание трагических последствий за рубежом даже регулярно проводятся специальные социальные кампании по профилактике смертей людей и животных в салонах транспортных средств. Знать об этом и помнить стоит и нашим автомобилистам.

Летом в сильную жару желательно по возможности парковать свой автомобиль в тени. Особенно это касается транспорта темных цветов, которые хуже отражают ультрафиолетовые солнечные лучи. Хотя, как бы вы ни прятали машину от солнцепека, летом салон так сильно нагревается, что садишься в него, словно в сауну. Поэтому после длительной стоянки на солнце категорически нельзя сразу начинать движение. Сначала нужно открыть все окна и проветрить машину, чтобы не получить в душном салоне тепловой удар. Это особенно опасно для людей, страдающих сердечными заболеваниями. Не стоит также сразу хвататься за руль — нужно выждать, чтобы он остыл.

Владельцам автомобилей с кожаными салонами следует быть вдвойне осторожными — на солнце кожа нагревается сильнее, чем велюр или текстиль, и садясь на такие сиденья, запросто можно обжечься. Особенно, если вы в шортах или мини-юбке. Летом в авто с кожаной отделкой рекомендуется использовать чехлы или накидки.

Кстати, тонировка окон автомобиля не только элемент тюнинга или защиты содержимого салона от посторонних глаз. Пленки с затемнением не пропускают внутрь солнечные лучи, и в результате салоны не так сильно нагреваются, как это бывает при использовании обычных заводских стекол.

Пластик дешевых авто в знойные летние дни выделяет токсичные вещества, а оставленный дезодорант способен даже взорваться

На солнцепеке сильнее всего нагревается приборная панель — лучи, преломляясь о лобовое стекло, жарят ее, словно яичницу на сковородке. При этом часто страдают пластиковые детали, деформируясь от повышенных температур. Поэтому во избежание негативных последствий летом при длительных парковках, особенно под открытым небом, рекомендуется закрывать торпедо специальными светоотражающими шторками, которые устанавливаются под лобовым стеклом в салоне авто, ну или как минимум — светлым полотенцем либо газетой.

Некоторые автомобили дешевых брендов выполнены из некачественных материалов, которые под воздействием высокой температуры выделяют ядовитые вещества. Если такой салон хорошо не проветрить, то можно получить токсическое отравление организма. Эффект усилит еще и то, что при автоматическом режиме работы системы кондиционирования электроника включает режим внутренней циркуляции для более быстрого охлаждения салона. Как результат, вы будете вдыхать только токсичный воздух.

При эксплуатации автомобиля в жаркие летние дни нужно помнить и о технике безопасности — внутри салона категорически запрещено хранить взрывоопасные предметы, такие как баллончики с лаком для волос, дезодоранты, зажигалки, спички и т. п. При сильном нагреве они могут взорваться или самовоспламениться.

При работающем кондиционере разница между температурой воздуха внутри салона и за его бортом не должна превышать 10 градусов

В завершение расскажем об основных правилах использования системы кондиционирования салона. Как свидетельствуют многочисленные исследования, температура внутри салона не должна существенно отличаться от температуры за бортом автомобиля. Внутри может быть прохладнее не больше, чем на 7—10 градусов. В противном случае даже кратковременное переохлаждение способно спровоцировать простудные заболевания. Не говоря уже о длительной езде в переохлажденном салоне. Чтобы не заболеть, рекомендуется направить потоки охлажденного воздуха в область стекол или плеч.

Обратите внимание: при кондиционере, включенном в режиме рециркуляции, не рекомендуется курить — при этом на стенках испарителя будет оседать дым и в машине впоследствии установится стойкий неприятный запах.

За несколько минут до окончания поездки отключите кондиционер, включите печку и продуйте горячим воздухом вентиляционную систему. Этот простой прием поможет избежать появления конденсата и плесени в будущем.

Помните, что кондиционер нуждается в периодическом техническом обслуживании. Минимум один раз в год. Если автомобиль оборудован этим устройством, то пользоваться им желательно регулярно — хотя бы пару раз в месяц. В случае его долгого бездействия пересыхают и теряют эластичность уплотнения системы кондиционирования и, как следствие, нарушается ее герметичность. Не забывайте и о воздушном фильтре — на старом и загрязненном образуются болезнетворные бактерии, а система кондиционирования при этом работает хуже.

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