Общество

Если водитель часто попадает в ДТП, то наказывать будут инструктора, который его обучал

После выявления целого ряда нарушений закрыли автошколу, в которой занималась Елена Зайцева, виновница резонансного ДТП в Харькове, унесшего шесть жизней. В дальнейшем же МВД планирует отказаться от практики коллективной ответственности учебных организаций за неудовлетворительную подготовку водителей и наказывать конкретных служебных лиц, допустивших получение прав водителями, не готовыми к управлению автотранспортом. Такой «сюрприз» ожидается уже в ближайшее время.

Инструкторам разрешат обучать новичков самостоятельно, не привязываясь к автошколам

На днях о закрытии автошколы, где получила свое водительское удостоверение Елена Зайцева, рассказал руководитель Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Владислав Криклий. По словам чиновника, факты нарушений здесь были выявлены во время следствия. В частности, сотрудники полиции проверили наличие учебных журналов, чтобы выяснить, присутствовала ли Зайцева на занятиях. В ходе проверок обнаружились существенные недостатки в деятельности автошколы, о чем следователи сообщили в ГСЦ МВД.

«Аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить. Однако, понимая широкий общественный резонанс этого скандального происшествия, руководство учебной организации, я так думаю, решило их не исправлять, так как им все равно не дали бы нормально работать. Поэтому было решено закрыть автошколу», — рассказал руководитель ГСЦ МВД.

По словам Владислава Криклия, в функции МВД не входят проверки автошкол, есть лишь возможность их инспектировать в случае каких-либо чрезвычайных событий.

Впрочем, уже в ближайшее время силовое ведомство планирует отказаться от практики коллективной ответственности автошкол за неудовлетворительную подготовку водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения и попадающих в дорожные происшествия. МВД собирается ввести персональную ответственность инструкторов, допустивших к получению прав водителей, не готовых к управлению автотранспортом.

«Сейчас в автошколах царит коллективная безответственность. Они принимают экзамены по теории якобы комиссией. Понятно, что никакой комиссии там нет. Точно так же принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве автошкол это бутафория. Подобную ситуацию нужно срочно менять. Должна быть персональная ответственность инструкторов!» — заявил Владислав Криклий.

По его словам, сейчас в МВД активно дорабатываются ведомственные указы об ответственности автошкол за качество подготовки водителей. Работать система наказаний инструкторов будет таким образом: если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки и не сдают теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД, за это будут нести персональную ответственность конкретные инструкторы автошкол. Кстати, подобная практика уже прижилась в некоторых зарубежных странах.

Более того, в будущем МВД собирается кардинально изменить сам процесс подготовки водителей. В частности, инструкторам разрешат обучать новичков самостоятельно, не привязываясь к автошколам.

«Теории человек сможет научиться самостоятельно и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору и получить у него необходимые практические навыки. А затем прийти уже к нам в сервисный центр на экзамен. Должны быть индивидуальная запись на сдачу экзамена и персональная ответственность инструктора, который готовит водителей», — разъяснил Владислав Криклий.

Предлагается освободить водителей от ответственности, если ДТП они спровоцировали вынужденно — по вине других участников движения или из-за плохого состояния дороги

На рассмотрении профильного комитета Верховной Рады сейчас находится довольно интересный законопроект, которым предлагается освобождать водителей от уголовной ответственности, если они спровоцировали ДТП с пострадавшими вынужденно — по вине других участников движения или из-за плохого состояния дороги.

Проект закона № 10 236 «О внесении дополнения в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения» был подан в парламент нардепом от «Народного фронта» Игорем Лапиным. По его мнению, благодаря принятию этого документа удастся избежать случаев неправомерного привлечения к уголовной ответственности водителей, совершивших ДТП, в которых есть потерпевшие или погибшие лица.

В частности, документом предлагается внести изменения в статью 286 Уголовного кодекса Украины, предусмотрев, что от уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения водители будут освобождаться, если они совершили преступление из-за нарушения правил другими участниками дорожного движения или вследствие неудовлетворительного содержания автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в пункте 12.3 Правил дорожного движения предусмотрено, что в случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия. Вместе с тем в законодательстве не учитываются случаи, когда водитель нарушает правила дорожного движения вынужденно — при создании аварийной ситуации другими участниками дорожного движения или из-за тех же ям на дорогах.

Действующие нормы законодательства на практике приводят к тому, что к уголовной ответственности привлекают водителей даже в тех ситуациях, в которых они объективно не могли предотвратить травмирования или гибели другого лица.

Прокомментировать новый законопроект мы попросили известного украинского адвоката, специализирующегося в сфере дорожного движения, Вадима Володарского.

— Считаю документ одним из важных позитивных предложений наших народных избранников, которое реально поможет реформировать уголовную ответственность за совершение ДТП. Я знаю о подобной проблеме не на словах, а на деле, основываясь на своей многолетней адвокатской практике, когда отечественные суды очень часто делают крайними водителей, совершивших ДТП с потерпевшими и погибшими вынужденно — из-за нарушения правил другими участниками движения или по причине ненадлежащего состояния улиц и дорог.

Для понимания приведу наглядный пример. Водитель законопослушно едет и не нарушает правил дорожного движения. Вдруг ему кто-то создает аварийную ситуацию, — например, пешеход переходит дорогу в неположенном месте или другой водитель, который выехал со второстепенной дороги на красный свет светофора или развернувшись через осевую. Если при этом происходит ДТП, начинают выяснять: имел ли первый водитель, ехавший без нарушений, возможность избежать аварии? Это определяет автотехническая экспертиза, для которой часто берутся исходные данные, мягко говоря, не отвечающие реальности. Что приводит к необоснованным обвинениям. Если окажется, что «мог избежать», то на водителя, который ехал без нарушений, перекладывается часть вины. К пешим участникам движения наши суды также относятся снисходительно. Подобная практика создает многократное зло — это глобальная несправедливость и сломанные судьбы.

— Есть ли у вас как у профессионала замечания к подготовленному законопроекту или там все досконально продумано и четко прописано?

— Изменения в статью 286 Уголовного кодекса Украины я бы прописал несколько иначе: правильнее было бы задекларировать не «об освобождении от ответственности», а «о невозможности привлечения к ответственности». Разница принципиальная: освобождение от ответственности предполагает, что человек виновен. А вопрос для данной ситуации принципиален, потому что от виновности зависит возмещение ущерба.

Также считаю, что аналогичную норму необходимо внести и в Кодекс об административных правонарушениях в ст. 124 КоАП. Тогда проблема была бы решена не только с ДТП с тяжкими последствиями, влекущими уголовную ответственность, но и в тех случаях, где обошлось без пострадавших, но вопрос возмещения ущерба стоит остро.

Впрочем, даже предложенный в Верховную Раду документ, в случае его принятия, позволит существенно упростить и ускорить расследование уголовных дел по ДТП. Более того, став законом, он восстановит справедливость и решит много проблем, касающихся безопасности движения.

Хорошо уже то, что существующая многие годы проблема была наконец-то осознана нашими законодателями. Как говорится, лучше поздно, чем никогда!

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», отныне водителям разрешили не показывать полицейскому документы, если тот не может доказать нарушение.

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