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Засыпали землей и справились: в сети показали видео ремонта дорог в Харькове
В сеть выложили видео ремонта дороги в Харькове в районе рынка Барабашово, на котором видно, что дорожные рабочие лишь забросали ямы в асфальте землей и на этом завершили процесс. Ранее в Киеве сняли, как дорожные рабочие засыпали асфальт прямо в лужу.
«Доверяй делам! Вот так у нас делают дороги. Землей забросали и всё. Уже второй раз. Барабашово», — говорится в комментарии к видео, выложенном на страничке «Харьковские будни» в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали «ямочный ремонт» по-киевски, когда зимой, во время оттепели коммунальщики сыпали асфальт в ямы с водой. Впрочем, высказывалось мнение, что таким образом дорожные рабочие лишь «затыкали дыры» до теплого времени года, когда можно будет провести более серьезный ремонт.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?