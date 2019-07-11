Засыпали землей и справились: в сети показали видео ремонта дорог в Харькове

Общество и люди

В сеть выложили видео ремонта дороги в Харькове в районе рынка Барабашово, на котором видно, что дорожные рабочие лишь забросали ямы в асфальте землей и на этом завершили процесс. Ранее в Киеве сняли, как дорожные рабочие засыпали асфальт прямо в лужу.

«Доверяй делам! Вот так у нас делают дороги. Землей забросали и всё. Уже второй раз. Барабашово», — говорится в комментарии к видео, выложенном на страничке «Харьковские будни» в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали «ямочный ремонт» по-киевски, когда зимой, во время оттепели коммунальщики сыпали асфальт в ямы с водой. Впрочем, высказывалось мнение, что таким образом дорожные рабочие лишь «затыкали дыры» до теплого времени года, когда можно будет провести более серьезный ремонт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter