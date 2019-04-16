Засыпали асфальт прямо в лужу: сеть возмутило видео ремонта дороги в Киеве

Украина

В Киеве у станции метро «Ипподром» рабочие дорожной службы во время ремонта участка дороги прямо в лужу засыпали асфальт и ровняют его швабрами. Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный». В феврале «Укравтодор» анонсировал ремонты на автодорогах международного и национального значения.

Пользователи соцсети так прокомментировали ролик «ремонта» киевской трассы:

«Кум, відро та швабра — запорука якості европейських доріг».

«Как же надоело это разбазаривание денег и имитация работы»

«Дорогу шваброй ремонтировать — по нашему!»

«Ніколи доріг не буде».

«У меня такое впечатление, что у них руки из ж…, извините».

«При чем тут руки из ж. Они не умеют просто, не знают как. Материалов нужных и техники им тоже не выдают, видимо! Тут в общем надо смотреть, на всю корявую структуру и работу Укравтодора».

«Чергова зрада. Змонтували якесь відео і хочете, щоб люди повірили. Сказав же Омелян, що дороги нормальні, 100 тисяч кілометрів в тиждень ремонтують. А вам все не так».

«Чего им по голове никто не дал?»

«Просто люди мыслят другими масштабами. Для них зло — это когда ям нет, и нечего ремонтировать».

Напомним, в Украине сформировали ТОП-5 автомобильных дорог, которые находятся в самом плачевном состоянии. Возглавили список дорога Н14 сообщением Кировоград — Николаев — Кропивницкий — Николаев, и дорога Н11 Днепр — Кривой Рог — Николаев.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с началом весеннего сезона активно проводятся ремонты дорог. Из-за работ перекрывают движение на мостах, соединяющих берега Днепра, а также меняют маршруты городского транспорта.

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