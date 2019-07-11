- 15:12 Появились новые фото мужчины на крыше Рады: СМИ назвали его имя
- 15:01 Кличко предложил Зеленскому провести досрочные выборы мэра Киева
- 15:01 Свитолина — Халеп: где смотреть полуфинал Уимблдона
- 14:58 Рада приняла закон о химической кастрации педофилов
- 14:55 Боевики «ЛНР» назвали мужчину «курьером СБУ» и отправили его в застенки на 12 лет
- 14:27 «Укрэнерго» получило большой финансовый ресурс после запуска энергорынка, — СМИ
- 14:27 Шили со скоростью света: Регина Тодоренко впервые показала шикарное свадебное платье
- 14:26 Под Киевом с 15 июля будет запрещено ловить раков
- 14:25 Врачи боролись до последнего: в госпитале от смертельных ранений умер разведчик ВСУ
- 14:24 У жены футболиста «Интера» обнаружили рак
- 14:15 Чиновник из Борисполя внезапно передумал судиться с Зеленским
- 14:15 Фракция «Самопоміч» единогласно проголосовала за Избирательный кодекс
Чиновник из Борисполя внезапно передумал судиться с Зеленским (видео)
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок передумал судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «черта». Он аргументировал свое решение тем, что его скандал с главой государства начали использовать пророссийские СМИ с целью провокации.
Также секретарь горсовета напомнил, что во время президентских выборов он сам голосовал и призывал поддержать Зеленского, пишет Главком.
Годунок заявил, что он не пойдет в СБУ, а обратится к ним с депутатским запросом, чтобы выяснить, есть ли у Службы безопасности информация, порочащая его имя. По его мнению, между ним и Зеленским возникла ситуация, которую можно решить мирным путем.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.
Словесная перепалка между главой государства и чиновником началась еще в коридоре, однако во время самого заседания накал страстей достиг своего пика и Зеленский не сдержал эмоций.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"