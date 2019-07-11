Чиновник из Борисполя внезапно передумал судиться с Зеленским (видео)

Политика

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок передумал судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «черта». Он аргументировал свое решение тем, что его скандал с главой государства начали использовать пророссийские СМИ с целью провокации.

Также секретарь горсовета напомнил, что во время президентских выборов он сам голосовал и призывал поддержать Зеленского, пишет Главком.

Годунок заявил, что он не пойдет в СБУ, а обратится к ним с депутатским запросом, чтобы выяснить, есть ли у Службы безопасности информация, порочащая его имя. По его мнению, между ним и Зеленским возникла ситуация, которую можно решить мирным путем.

Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.

Словесная перепалка между главой государства и чиновником началась еще в коридоре, однако во время самого заседания накал страстей достиг своего пика и Зеленский не сдержал эмоций.

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