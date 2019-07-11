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В Польше разбился автобус с украинцами: фото с места трагедии
В Польше в ночь на 11 июля произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое украинцев, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Четыре дня назад в Польше в ДТП попал украинский автобус. 11 человек были доставлены в больницы.
Как сообщает местное радио RDN Małopolska, сегодняшняя авария случилась на 515 километре трассы А4 между польскими городами Дембица и Тарнив.
По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором находились семь украинцев, въехал в прицеп грузовика, который двигался впереди.
Напомним, в июне в Польше случилось ДТП на трассе местного значения из-за того, что водитель потерял управление. В результате аварии погибли четыре украинца.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинский водитель в Польше пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин, где столкнулись семь автомобилей.
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