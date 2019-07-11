Происшествия

Прецедент: судью из Крыма приговорили в Украине к 12 годам за подрывную деятельность

Судью Апелляционного суда АР Крым признали виновной в совершении государственной измены и приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Такое решение вынес Святошинский районный суд Киева. Напомним, 9 июля, Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, в ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что гражданка Украины Р., будучи судьей указанного суда, умышленно с момента аннексии Крыма, в течение трех лет (с 2014 по 2017) работала на оккупационные власти и выполняла функции судьи. Тем самым бывшая украинская госслужащая способствовала недопущению контроля украинской власти на территории Крыма.

«Своими действиями судья Р. умышленно оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Петр Порошенко резко отреагировал на незаконное решение российского «суда» в Ростове-на-Дону, который приговорил к длительным тюремным срокам группу крымских татар.

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