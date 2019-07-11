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Реальная дематюкация: суд оправдал украинца, назвавшего мэра "гандоном"
На фоне резонанса, который вызвал в обществе проект закона народного депутата Украины Ольги Богомолец о «дематюкации», Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом «гандон».
Как сообщает «Судебный репортер», инцидент случился в апреле этого года во время обсуждения зарыбления реки Роська госпредприятием по инициативе Тетиевской городского совета. Один из граждан обвинил городского голову в распространении неправдивой информации и, указав на него, сказал, что этакие «гандоны» пишут ложь.
Сообщается, что Тетиивський райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну. Впрочем, последний решение оспорил, заявив, что имел в виду фантаста Ива Гандона.
В Киевском апелляционном суде пересмотрели видео перепалки и таки согласились с тем, что мужчина действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады раскритиковали законопроект о запрете использования ненормативной лексики авторства народного депутата Ольги Богомолец. Эксперты, в частности, указали на невозможность изъятия из языка иностранных имен и фамилий, которые по своему звучанию могут подпадать под украинские нецензурные слова.
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