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Происшествия

В Киеве покончил с собой народный артист Украины

18:37 11 июля 2019 382
полиция, труп
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Срибнокольская, 22а с балкона выбросился пожилой мужчина. Ранее в Одессе самоубийство совершила женщина, выпрыгнув с 9 этажа .

Очевидцы инцидента на Осокорках нашли записку, в которой мужчина просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну.

Позже стало известно, что погибший был народным артистом Украины и бывшим вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.

Соседи рассказали, что пенсионера звали Василий. Он был неконфликтным и часто сидел на лавочке на детской площадке возле дома. Периодически его навещал сын. Ранее Василий был военным и занимался велосипедным спортом. Мужчина самостоятельно поднимал велосипед на пятый этаж. Однако в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.

Напомним, в средине июня в Киеве из-за плохой оценки покончил с собой 19-летний студент, выбросившийся из окна на шестом этаже. Ранее таким же образом покончила с собой 15-летняя жительница Новояворовска Львовской области.

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