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Брэдли Купер забрал двухлетнюю дочь у Ирины Шейк
После расставания Брэдли Купер и Ирина Шейк сохранили дружеские отношения ради двухлетней дочери Леи. Пара решила совместно воспитывать девочку. Большую часть времени малышка пока проводит с мамой.
Пока Ирина окунулась в работу, а Брэдли Купер решил взять малышку в Лос-Анджелес. Звездного отца с дочкой засняли, когда тот садился на борт частного самолета. Похоже, звездам удается формировать свои графики так, чтобы малышка проводила время и с мамой и с папой.
После появились фото, как Ирина Шейк прогуливается с дочкой в Нью-Йорке.
Родители хотят, чтобы у дочери сохранилось ощущение семьи. И звезды намерены приложить все усилия для этого. Ранее Купер в интервью говорил, что рождение Леи полностью изменило его жизнь, заставив иначе взглянуть на мир.
Как пишут зарубежные СМИ, Ирина и Брэдли сейчас сосредоточились на карьере и воспитании дочери и пока не готовы устраивать личную жизнь. Каждый из них занимается карьерой и заботится о ребенке.
«Новые отношения не входят в список их приоритетов. Дочь и карьера — вот что для них главное сейчас», — пишут СМИ.
Напомним, звезды начали встречаться весной 2015 года. Они долго не комментировали отношения, хотя и проводили вместе все свободное время. Слухи о проблемах в отношениях влюбленных появились в 2018-м, когда Купер начал работу над фильмом «Звезда родилась», пригласив на главную роль Леди Гагу, с которой вскоре ему приписали роман.
Купер и Шейк официально подтвердили расставание лишь пару недель назад.
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