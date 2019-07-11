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В мини-кроссовере Ford Puma предусмотрена опция массажа поясницы: новинка скоро поступит в продажу
Компания Ford решила возродить в своем модельном ряду популярное имя Puma. Правда, отныне новая Puma будет стильным и высокотехнологичным мини-кроссовером, а не малопопулярным купе, выпускавшимся в начале 2000-х годов. Хотя, как и прежде, модель будет построена на платформе одного из наиболее популярных в Европе автомобилей компании — Ford Fiesta. Из самых необычных решений новинки отметим грузовой отсек с хитрым вместительным подпольем, которое можно мыть даже из шланга, крышку пятой двери, которая открывается взмахом ноги, практичную легкосъемную обшивку сидений на «молнии» и гибридный трехцилиндровый турбомотор, способный без нагрузки отключать один цилиндр.
Напомним, ранее Ford представил сразу три гибридные версии кроссовера Kuga.
Новый мини-кроссовер заменит собой на европейском рынке еще одну непопулярную модель Ford — EcoSport. В отличие от своего предшественника новая Puma похожа на стильный немного приподнятый над дорогой хэтчбек. Первой «фордовцы» представили «оспортивленную» версию ST-Line с крупными колесами (18 или 19 дюймов), большим спойлером на пятой двери и пластиковыми накладками в цвет кузова.
Многие пользователи EcoSport часто сетовали на маленький (354 литра) и неудобный багажник автомобиля. Создатели тщательно продумали грузовое отделение новинки. Крышку пятой двери оснастили сервоприводом, открывающим ее по взмаху ноги под задним бампером — провел слева-направо, и ляда поднимается. Это очень удобно, когда обе руки чем-то заняты. Багажная полка закреплена на пятой двери и поднимается вместе с ней.
Багажник теперь имеет два уровня — привычный «первый этаж» и вместительное подполье MegaBox объемом 80 литров, вместе с которым общая вместительность грузового отсека составляет 456 литров. MegaBox отделан пластиковой обшивкой, благодаря которой он не боится грязи. Ведь его при необходимости можно вымыть с помощью шланга — слив воды происходит через специальное дренажное отверстие. Жесткая панель пола крепится к заднику спинки, и тогда образуется грузовой отсек общей высотой 115 сантиметров.
Не менее практичен и салон новинки — все сиденья одеты в съемные чехлы на «молнии». Их запросто можно постирать или заменить. Кроме того, предусмотрена опция массажа поясницы на передних сиденьях. За дополнительную плату предложены виртуальная жидкокристаллическая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, медиасистема SYNC 3 с 8-дюймовым экраном и панорамная крыша.
На момент представления Ford Puma оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из трехцилиндрового бензинового мотора EcoBoost объемом 1 литр и интегрированного стартер-генератора мощностью 11,5 кВт, заряжающего 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор с жидкостным охлаждением. Такой «мягкий гибрид» способен добавить бензиновому «движку» дополнительные 20 Нм крутящего момента и помочь при начале движения или резком ускорении, а также при работе в режиме «старт-стоп» сэкономить топливо. Расход топлива гибридного 1,0-литрового EcoBoost на Puma составляет 5,4 литра на 100 километров. Подобной экономичности также способствует и система отключения одного цилиндра в режимах езды, когда не требуется полная мощность, например, при движении накатом или на крейсерской скорости.
Впоследствии появятся и другие бензиновые двигатели EcoBoost и дизельные EcoBlue, оснащенные стандартной системой «старт-стоп» и шестиступенчатой механической коробкой передач. Топовым агрегатом в линейке моторов нового мини-кроссовера станет 1,5-литровый трехцилиндровый турбоагрегат, выдающий на-гора 200 лошадок и 290 Нм крутящего момента. С ним Puma будет «выстреливать» до первой сотни примерно за 7 секунд и достигать максимальных 220 км/ч.
Ford Puma будет выпускаться на том же румынском заводе, где сейчас производят его предшественника EcoSport. Мини-кроссовер поступит в продажу в конце года, и цены на него будут стартовать с отметки в 17 000 евро.
Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, Skoda представила гибридную Superb и новую модель Scout, похожую на внедорожник. Тем временем треть первой партии электромобилей Volkswagen ID.3 раскупили всего за сутки.
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