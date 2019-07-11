Зеленский предоставил гражданство Украины монахине из Индии, помогавшей бойцам АТО

Общество и люди

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины монахине из Индии Пайяппилли Варид Лиджа. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

В четверг, 11 июля, руководитель миграционной службы Закарпатской области Игорь Михайлишин вручил ей паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

Получая паспорт, сестра Лиджа отметила: «Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы по каждому из нас. Я люблю Украину и украинцев».

Сестра Лиджа хорошо известна не только в Закарпатье, но и далеко за его пределами. Женщина 15 лет назад прибыла в Закарпатье с миссионерской миссией. Монахиня проводит многочисленные духовные встречи, молитвы и духовное исцеление. Как настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римско-Католической Церкви, кроме духовной работы, активно участвует в разнообразной общественной деятельности.

Усилиями сестры Лиджа были привлечены средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре.

В 2017 году сестра Лиджа организовала помощь военнослужащим в зоне проведения АТО.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко официально обратилась к президенту с призывом принять в гражданство Украины героиню публикации «ФАКТОВ» — россиянку Толопу, которая с 2014 года воюет на Донбассе в составе добровольческого батальона «Айдар».

Как сообщали «ФАКТЫ», в День Конституции президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны на Донбассе.

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