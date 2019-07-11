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Обнародованы фотороботы подозреваемых в обстреле полицейского в Ужгороде
В нападении на автомобиль руководителя структурного подразделения полиции Закарпатской области подозреваются двое мужчин. Об этом сообщили в Нацполиции и опубликовали их фотороботы.
Один из них приблизительно 25 лет, рост 175 сантиметров в очках темного цвета. Одет в синюю куртку до колена, темные спортивные штаны и кеды светлого цвета. На голове у него был парик седого цвета, капюшон. На куртке на поясе черная тканевая кобура с левой стороны, в кобуре оружие рукояткой вперед.
Второй мужчина был на велосипеде. Возраст 24−25 лет, круглолицый, волосы короткие русые, брюки темного цвета, майка серого цвета. Ппредварительно может направляться в микрорайон «Новый» Ужгорода.
По факту нападения на автомобиль руководителя структурного подразделения полиции Закарпатской области открыто уголовное производство. На территории области введен специальный оперативный план «Сирена».
Напомним, в четверг, 11 июля, в Ужгороде обстреляли автомобиль Hyundai, который принадлежит полицейскому. Ранение получила случайная свидетельница — 66-летняя женщина, которую увезли в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
А по полицейскому — начальнику управления защиты экономики Закарпатья Андрею Иванкову — было выпущено пять пуль. Одна из версий покушения — профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом был смертельно ранен заместитель начальника Барышевского отделения полиции. Он находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него выстрели — пуля попала в шею. В полиции убийство правоохранителя связывали с его профессиональной деятельностью.
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