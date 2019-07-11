- 14:15 Чиновник из Борисполя внезапно передумал судиться с Зеленским
- 14:15 Фракция «Самопоміч» единогласно проголосовала за Избирательный кодекс
- 14:06 Момент взрыва на ТЭЦ в Подмосковье попал на видео
- 14:05 В Киеве ребенку порезали руки ножом прямо на детской площадке: первые детали происшествия
- 14:03 В жару салон авто нагревается до 70 градусов: что нужно знать об эксплуатации машин летом
- 14:03 Свитолина — Халеп: где смотреть полуфинал Уимблдона
- 13:49 В Ужгороде обстреляли авто полицейского начальника: есть пострадавшие
- 13:45 Реформирование избирательной системы — одно из главных требований Майдана, — Порошенко
- 13:39 В Киеве начали жестко наказывать «героев» парковки: как вернуть эвакуированное авто
- 13:35 В Днепре дворник избила женщину, которая мешала ей работать
- 13:24 Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль
- 13:17 Молодая мама Светлана Тарабарова блеснула шикарным бюстом
В Ужгороде обстреляли авто полицейского начальника: есть пострадавшие (фото, видео)
В четверг, 11 июля, в Ужгороде обстреляли автомобиль руководителя структурного подразделения полиции Закарпатской области. Ранее в Вышгороде (Киевская область) мужчина ударом нанес смертельную травму офицеру местного отделения полиции.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Закарпатской области, ЧП произошло около 9:00 — в полицию позвонила свидетельница стрельбы на улице Загорской. На месте происшествия выяснилось, что неизвестные обстреляли Hyundai, за рулем которого находился 36-летний правоохранитель. Ранение получила случайная свидетельница — 66-летняя женщина, которую увезли в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
А по полицейскому — начальнику управления защиты экономики Закарпатья Андрею Иванкову — было выпущено пять пуль. Как сообщает «Украинская правда», об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Одна из версий покушения — профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нападение было спланированной акцией и попыткой остановить борьбу с контрабандой, добавив, что накануне одному из местных чиновников было выписано подозрение.
В то же время «Перший.com.ua» сообщает, что две пули попали в передние пассажирские двери машины правоохранителя, одна — в переднее правое крыло и еще одна — в крышку багажника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом был смертельно ранен заместитель начальника Барышевского отделения полиции. Он находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него выстрели — пуля попала в шею. В полиции убийство правоохранителя связывали с его профессиональной деятельностью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...