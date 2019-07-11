В Ужгороде обстреляли авто полицейского начальника: есть пострадавшие (фото, видео)

Происшествия

В четверг, 11 июля, в Ужгороде обстреляли автомобиль руководителя структурного подразделения полиции Закарпатской области. Ранее в Вышгороде (Киевская область) мужчина ударом нанес смертельную травму офицеру местного отделения полиции.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Закарпатской области, ЧП произошло около 9:00 — в полицию позвонила свидетельница стрельбы на улице Загорской. На месте происшествия выяснилось, что неизвестные обстреляли Hyundai, за рулем которого находился 36-летний правоохранитель. Ранение получила случайная свидетельница — 66-летняя женщина, которую увезли в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

А по полицейскому — начальнику управления защиты экономики Закарпатья Андрею Иванкову — было выпущено пять пуль. Как сообщает «Украинская правда», об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Одна из версий покушения — профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нападение было спланированной акцией и попыткой остановить борьбу с контрабандой, добавив, что накануне одному из местных чиновников было выписано подозрение.

В то же время «Перший.com.ua» сообщает, что две пули попали в передние пассажирские двери машины правоохранителя, одна — в переднее правое крыло и еще одна — в крышку багажника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом был смертельно ранен заместитель начальника Барышевского отделения полиции. Он находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него выстрели — пуля попала в шею. В полиции убийство правоохранителя связывали с его профессиональной деятельностью.

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