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Хомчак передумал: украинские корабли пойдут через Керченский пролив
В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Новинарня».
«Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их», — сказал Хомчак.
При этом начальник Генштаба отметил, что соотношением сил на Азовском море, если говорить о плавсредствах, наша страна пока что не может похвастаться.
«Но сегодня мы и не ставим себе задачи, что мы должны господствовать в Черном и Азовском морях по количеству кораблей. Мы, прежде всего, должны обеспечить защиту подводного прибрежного морского пространства, территориальных вод Украины и не допустить нападения противника на побережье», — отметил Хомчак.
Также в интервью начальник Генштаба ВСУ заявил, что на фронте сейчас нет угрозы кардинальной перемены обстановки — количество обстрелов растет и уменьшается. И обострений, которые бы грозили кардинальной сменой обстановки не было.
При этом, по словам Хомчака, угроза полномасштабной российской агрессии сохраняется.
«Но мы должны понимать также и то, что РФ не стянет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация „шли“ на восток», — предположил начальник Генштаба.
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», — направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Генерального штаба Вооруженных сил — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью украинские военные корабли не будут повторять попытки пройти по Керченскому проливу в Азовское море.
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