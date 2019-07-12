Появилось видео разрушительного шторма в Греции

Мир

Пришедший на смену 40-градусной жаре сильнейший шторм в Греции принес собой град и ураганный ветер, вызвав многочисленные разрушения. Об этом пишет BBC News.

В результате буйства стихии, которое длилось около 20 минут, были выкорчеваны деревья, опрокинуты автомобили и повреждены здания.

По словам отдыхающих, за считаные минуты небо на пляже потемнело, внезапно обрушилась буря, возник хаос. Люди с криками убегали в ближайшие укрытия.

По информации агентства, среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

По предварительной информации, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

По крайней мере двое погибших — россияне, отец и сын, скончавшиеся в результате падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея.

Глава отдела гражданской защиты в северной Греции Хараламбос Стериадис назвал случившееся «беспрецедентным явлением».

Также сообщается об около 60−70 пострадавших, которым оказывается помощь в больницах, у большинства из них различные переломы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последнюю неделю штормы и ураганы обрушилась также на север Испании, юг Франции, Италию и ряд балканских стран.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter