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Город в Италии засыпало градом размером с апельсин, пострадали 18 человек (мощное видео)

В Италии в коммуне Пескара (регион Абруццо) выпал аномальный град размером с яйцо, травмировав 18 человек. Об этом пишет сайт НТВ со ссылкой на агентство ANSA.

18 человек с ранами, нанесенными огромными градинами, попали в больничное отделение неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, поэтому все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по Франции пронесся мощный шторм, причиняя ущерб городам и сельскохозяйственным угодьям. По всей стране было зарегистрировано 10 тысяч ударов молний, местами прошел огромный град размером с теннисный мяч.

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