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Город в Италии засыпало градом размером с апельсин, пострадали 18 человек (мощное видео)
В Италии в коммуне Пескара (регион Абруццо) выпал аномальный град размером с яйцо, травмировав 18 человек. Об этом пишет сайт НТВ со ссылкой на агентство ANSA.
18 человек с ранами, нанесенными огромными градинами, попали в больничное отделение неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.
WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 июля 2019 г.
Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.
В одной из больниц из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, поэтому все операционные были вынуждены прекратить работу.
Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.
Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по Франции пронесся мощный шторм, причиняя ущерб городам и сельскохозяйственным угодьям. По всей стране было зарегистрировано 10 тысяч ударов молний, местами прошел огромный град размером с теннисный мяч.
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