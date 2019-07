Город в Италии засыпало градом размером с апельсин, пострадали 18 человек (мощное видео)

В Италии в коммуне Пескара (регион Абруццо) выпал аномальный град размером с яйцо, травмировав 18 человек. Об этом пишет сайт НТВ со ссылкой на агентство ANSA.

18 человек с ранами, нанесенными огромными градинами, попали в больничное отделение неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h