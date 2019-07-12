Украина

ВСУ понесли новые потери на Донбассе и тут же отомстили за это боевикам

Прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил принесли обострение обстановки на фронте. Вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня., 11 раз враг применял запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Двое бойцов получили ранения.

Кроме обстрелов позиций украинской армии, враг применил артиллерию еще и по прифронтовым населенным пунктам. Вечером 11 июля около 21 часа оккупанты начали артобстрел населенного пункта Чермалык. Один из снарядов упал прямо во двор частного дома, был тяжело ранен местный житель 49 лет. Военные медики оказали пострадавшему помощь и вывезли гражданина санитарным транспортом в госпиталь. Но спасти раненного не удалось, мужчина скончался.

В штабе ООС заверили, что на каждый вражеский обстрел украинская армия дала адекватный ответ. Использовалось вооружение, не противоречащее минским соглашениям. Разведка подтвердила, что 11 июля трое оккупантов были ликвидированы, еще четверо ранены.

Напомним, 10 июля на Донбассе на окраине населенного пункта Гранитное оккупанты подбили грузовик с украинскими военными, а 6 июля обстреляли пункт пропуска на линии разграничения.

Фото ООС/Facebook

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