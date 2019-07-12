С ребенком на руках: сеть шокировал киевский водитель

Общество и люди

После того, как на автодороге Ольшанское — Николаев (Никлаевская область) в ДТП погиб 10-й мальчик, которого за руль «Жигулей» усадил отец, в сеть выложили фотографии, сделанные в Киеве, где водитель вез на руках маленького ребенка.

Фотографии на улице Радунской сделал столичный житель Антон Витязь. «Мой личный опыт на Радунской — я попал в ДТП, когда в нашу машину со встречки через двойную влетел джип и разнес пол машины. Я пристегнут, у меня плюс-минус крепкий „шкаф“, и то очухивался от удара. Поэтому оправдание — это спокойная дорога, „село“ не катит. Это полноценная дорога. Со всеми рисками на ней», — пишет интернет-пользователь в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что при резком торможении ребенок, сидящий на коленях у водителя, «впечатается» в руль, придавленный телом взрослого человека. Дело довершит сработавшая подушка безопасности. Антон Визязь обратил внимание на тот факт, что у горе-отца есть немало единомышленников, которые в комментариях к его посту поддержали отца, взявшего малыша на колени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Прикарпатье, где произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Focus и Kia Sportage, тяжелые травмы получили дети трех и пяти лет, которые позже скончались в больнице. Их мама находится в тяжелом состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter