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«Поцелуй Иуды» предложили выставить в Риме: но сначала надо отреставрировать (фото)
Научно-исследовательский национальный реставрационный центр Украины (ННДЦРУ) официально допустил к реставрации полотна Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды» ведущих итальянских экспертов, имеющих опыт реставрации работ художника в Риме. В частности, в Украину прибыла профессор Джулия Сильвия Гия, она будет работать с командой украинских реставраторов во главе с руководителем ННДЦРУ Светланой Стрельниковой. Напомним, ранее в Украине стартовала реставрация «Поцелуя Иуды», уничтоженного судебной волокитой.
Помощь в медиации процесса переговоров сторон оказал посол Республики Италия Давид Ле Чечилия.
Как сообщили в Одесском музее западного и восточного искусства, украинские реставраторы и музейные специалисты стали обладателем уникальных итальянских реставрационных каталогов. Кроме базы фотографий послойной рентгенографии и данных химических исследований красочных пигментов в этих каталогах есть абсолютно новые данные рефлексографического исследования полотен.
Также музей получил предложение выставить «Поцелуй Иуды» в Риме и внести его в основной итальянский каталог.
Отмечается, что самые большие повреждения картине нанесли полицейские, перевозившие «Поцелуй Иуды» из Берлина в Украину. Стражи правопорядка сложили уникальный холст несколько раз, запихнули его в целлофановый пакет и в довершение — придавили чемоданом. В результате, по мнению реставраторов, именно повреждения полотна во время перевозки оказались самыми существенными и сложно реставрируемыми.
Напомним, в 2008 году картину украли из Одесского музея западного и восточного искусства. В 2010 году группу похитителей задержали в Берлине при попытке передать полотно подпольному коллекционеру. В Украине арестовали еще около 20 возможных соучастников кражи.
После этого существенно поврежденную картину вернули в Украину, однако не стали реставрировать, а оставили в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины как вещественное доказательство в уголовном производстве. На время суда категорически запретили даже прикасаться к полотну.
20 апреля 2018 года Подольский райсуд Киева удовлетворил ходатайство музея и позволил начать реставрацию картины.
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