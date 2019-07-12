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- 11:27 Агрессор называет жертву "фашистом": раскрыта схема разжигания Кремлем войны против Украины
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Агрессор называет жертву "фашистом": раскрыта схема разжигания Кремлем войны против Украины
Россия, напавшая на Украину, применила отработанную еще на Балканах схему информационной войны, назвав украинцев «фашистами» и запустив несколько мифов, например, о «распятом мальчике».
Такую точку зрения в разделе «Мнения» на сайте «Сегодня» высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010−2017 гг.), историк Александр Левченко. «Информационное нападение на Украину шло по давно известной еще со времен войн на Балканах схеме — агрессор называет жертву „фашистом“, ибо фашиста в понимании роспропаганды можно относительно безнаказанно убить, ограбить, и спросу как бы нет. Все преподносится как борьба за святое дело, в которую должны включиться все „нормальные“ люди — антифашисты (сепаратисты)», — пишет дипломат и добавляет, что эта пропаганда сопровождается выдуманными историями о «зверствах фашистов».
По его словам, если в Украине был «распятый мальчик», то ранее в Боснии — рассказы об отрезанных пальцах, из которых делали ожерелье, или «консервации выколотых глаз». «Все это примитивно и цинично, но на начальном этапе информационной агрессии действовало безотказно», — пишет Александр Левченко.
По словам дипломата, в Украине был реализован сценарий, который ранее применила Россия как на Балканах, так и в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, где главной составляющей войны была именно информационная агрессия.
«Вспомним крымский сценарий: вначале Москва берет „под защиту“ от „киевской хунты“ полуостров, сразу его аннексируя через „народное волеизъявление“, организованное за две с половиной недели под контролем российской армии, а следующий ход — разжигание войны на Донбассе», — напоминает Александр Левченко. По его словам, дончан, ожидающих присоединения оккупированных территорий к России, обманули. Не это было целью России, которой была нужна война в Украине для ее истощения и отвлечения внимания от Крыма.
«Посылаются вооружения, добровольцы, военспецы, а потом и регулярные части, чтобы одни граждане Украины — сепаратисты, убивали других граждан Украины, которые хотят сохранить территориальную целостность, и наоборот», — пишет дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кремль использует в Украине пропагандистский метод называемый «информационным отмыванием», при котором можно скрыть источник информации. По словам чешского политического эксперта Якуба Каленски, Кремль использует все средства — официальные медиа, неофициальные источники, которые говорят, что они единственные знают правду, а на самом деле они слово в слово переписывают кремлевские месседжи.
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