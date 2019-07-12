ВСУ мощным ударом уничтожили САУ боевиков на Донбассе (видео)

Украина

На Донбассе в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) бойцы ВСУ обнаружили артиллерийскую группу противника и уничтожили САУ «Гвоздика». Ранее украинские бойцы уничтожили укрепления боевиков в районе хутора Вольный в Луганской области.

Видео, на котором были показаны этапы успешной операции украинских военных под Водяным на своей страничке в социальных сетях выложил офицер ВСУ Дмитрий «Миллер».

«В ходе скоординированной работы была уничтожена одна САУ 2С1 «Гвоздика», повреждены несколько единиц боевой техники и не самых умных «организмов», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ликвидирован боевик «ДНР» Евгений Новиков. 37-летний уроженец Макеевки с 2014 года воевал в рядах незаконного вооруженного формирования «Оплот». В базе «Чистилище» сайта «Миротворец» Новиков значился как боевик, командир разведгруппы гаубичного артдивизиона. Наемника знали по позывным «Скиф», «Жека», «Сержант», «Стас».





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