25.76 / 26.05 28.90 / 29.36
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ВСУ мощным ударом уничтожили САУ боевиков на Донбассе (видео)

11:44 12 июля 2019 249
Техника боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область) бойцы ВСУ обнаружили артиллерийскую группу противника и уничтожили САУ «Гвоздика». Ранее украинские бойцы уничтожили укрепления боевиков в районе хутора Вольный в Луганской области.

Видео, на котором были показаны этапы успешной операции украинских военных под Водяным на своей страничке в социальных сетях выложил офицер ВСУ Дмитрий «Миллер».

«В ходе скоординированной работы была уничтожена одна САУ 2С1 «Гвоздика», повреждены несколько единиц боевой техники и не самых умных «организмов», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ликвидирован боевик «ДНР» Евгений Новиков. 37-летний уроженец Макеевки с 2014 года воевал в рядах незаконного вооруженного формирования «Оплот». В базе «Чистилище» сайта «Миротворец» Новиков значился как боевик, командир разведгруппы гаубичного артдивизиона. Наемника знали по позывным «Скиф», «Жека», «Сержант», «Стас».


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины