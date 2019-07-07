Отработали четко по целям: появились детали успешной спецоперации ВСУ на Донбассе (видео)

Украина

Украинские военные уничтожили укрепления боевиков в районе хутора Вольный в Луганской области. Об этом в Facebook сообщил известный волонтер Юрий Мысягин и опубликовал видео. Ранее ВСУ уничтожила огневую позицию террористов в Донецкой области.

Мысягин отметил, что боевики «ЛНР» серьезно укрепили окраину хутора: ДОТ, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были превращены в склад боеприпасов, жилище и КСП взвода.

Вместе с тем, боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады, разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям.

В результате четкой и слаженной работы ВСУ были до основания были уничтожены дзот, блиндаж, склад боеприпасов, КСП взвода и жилье боевиков. В результате трое оккупантов убиты, четверо получили ранения.

«Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3−200, 4−300», — пишет Мысягин.

Блиндаж и бывший склад с боеприпасами догорали еще очень долго.

«Ювелирно, точно, ничего в сторону, все по целям. Даже пустые окопы не тронули. Все только по заранее выбранным целям. Ни одна „птичка“ не ушла в сторону», — уточняет волонтер, добавляя, что это та «ответка» за погибших наших медиков.

Напомним, 1 июля в районе Водяного в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

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