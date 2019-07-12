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В доме было пятеро детей: под Киевом пьяный мужчина угрожал гранатой собственной дочке
В селе Слобода (Киевская область) 43-летний мужчина угрожал своей несовершенной дочке гранатой, обещая «взорвать всех». Ранее под Киевом подорвал себя гранатой житель Коцюбинского.
Как сообщают в полиции Киевской области, правоохранители вступили в переговоры с дебоширом, державшим в руках взрывоопасный предмет (по предварительным данным, гранату «Ф-1»)и, выбрав момент, обезвредили его.
Сообщается, что в доме пьяного мужчины (1,1 промиле), который ранее принимал участие в боевых действиях, находилось пять детей.
В отношении задержанного полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из частных гаражей в пгт Арбузинка Николаевской области мужчина покончил с собой при помощи гранаты. По словам гражданской жены погибшего, в тот день они поссорились, и мужчина угрожал подорвать их обоих, но женщине удалось сбежать из гаража.
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