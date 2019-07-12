Попробовал стать депутатом — попадаешь под люстрацию: в законе Зеленского нашли странную деталь

Политика

В разработанном командой президента Зеленского законопроекте о люстрации, которым предлагается расширить список фамилиями топ-чиновников и нардепов, работавших во властных структурах в период с февраля 2014 до 19 мая 2019 года, нашли пункт для тех, кто еще только собирается идти во власть.

Так адвокат Зоя Ярош, проанализировав инициативу о люстрации, отметила, что теперь нормы закона об очищении власти будут касаться кандидатов в народные депутаты, кандидатов в депутаты местных советов всех уровней, кандидатов на пост президента, на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

«Даже не попал во власть, а просто баллотировался в депутаты любых уровней — пакуйте вещи. Отныне демократический институт — право на выдвижение в депутаты становится рискованным!», — написала она в Facebook.

В соцсетях считают, что своим новшеством президент нарушает Конституцию и может превратиться в диктатора. Более того, если в закон не внести правки, он ударит и по самому Зеленскому: он стал кандидатом в президенты до 19 мая 2019 года, а потому тоже может попасть под действие люстрации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его командой наработан проект закона о расширении норм закона «Об очищении власти». В перечень должностей, попадающих под люстрацию, новой командой предлагается добавить всех, кто занимал должности с февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

При этом Зеленский выразил надежду, что действия всех вышеперечисленных получат «юридическую оценку».

Между тем, сам Владимир Зеленский назначил руководителем своей Администрации Андрея Богдана, который попадал под действие закона о люстрации.

Инициатива президента широко обсуждается в соцсетях. В частности, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов был очень удивлен предложением Зеленского люстрировать все высшее руководство из окружения бывшего президента Петра Порошенко. По словам, Турчинова ему не стыдно за свою работу и он готов за все свои действия отвечать перед Богом и людьми.

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