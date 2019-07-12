- 13:57 Майк Тайсон оценил шансы Макгрегора в реванше с Хабибом
- 13:50 Я украинский солдат и патриот: боец Нацгвардии Маркив выступил в итальянском суде
- 13:44 В дорогу для детей беру судочки с домашней едой, — Валентина Хамайко
- 13:42 Список политиков, которых хотят люстрировать, совпадает с «санкционным списком» неугодных Путину, — Порошенко
- 13:42 Появились фото последствий смертельного обстрела боевиками жилого сектора в Чемарлыке
- 13:37 День апостолов Петра и Павла: что нужно сделать, чтобы не упустить свое счастье
- 13:37 Послы G7 осудили идею Зеленского о новой тотальной люстрации
- 13:36 В СИЗО на Донбассе из-за вспышки кори ввели карантин
- 13:34 «После кесарева сечения мне влили донорскую кровь, и это убило мои почки»: в Полтаве спасают мать троих детей
- 13:25 На каждого патриота приходится минимум два обывателя, — ветеран АТО ошарашил постом об Украине
- 13:22 Выходные будут разными: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 13:17 Запуск рынка электроэнергии не влияет на тарифы для населения, — эксперт
На каждого патриота приходится минимум два обывателя, — ветеран АТО ошарашил постом об Украине
То, что многие украинцы не против отмены парада в День независимости, что предусматривает указ президента Владимира Зеленского, может свидетельствовать о том, что в стране на каждого патриота приходится двое обывателей, которым не нравится «ритуальная демонстрация силы страны».
Об этом в социальных сетях пишет ветеран АТО Александр Сурков. «Как бы это ни было обидно, но сегодня мы в меньшинстве практически по всем пунктам. Кроме, наверное, вопроса оккупированных земель. Судя по реакции того же Зеленского, Крым и Донбасс „простить“ России украинцы в массе все же не собираются», — написал он на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после решения не проводить военный парад 24 августа, в сети стартовал флэшмоб #гідність_на_гроші_не_міняю. Бойцы ВСУ, ветераны и волонтеры в социальных сетях массово призывают собраться на День независимости в Киеве и организовать парад своими силами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»