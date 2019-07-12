На каждого патриота приходится минимум два обывателя, — ветеран АТО ошарашил постом об Украине

Украина

То, что многие украинцы не против отмены парада в День независимости, что предусматривает указ президента Владимира Зеленского, может свидетельствовать о том, что в стране на каждого патриота приходится двое обывателей, которым не нравится «ритуальная демонстрация силы страны».

Об этом в социальных сетях пишет ветеран АТО Александр Сурков. «Как бы это ни было обидно, но сегодня мы в меньшинстве практически по всем пунктам. Кроме, наверное, вопроса оккупированных земель. Судя по реакции того же Зеленского, Крым и Донбасс „простить“ России украинцы в массе все же не собираются», — написал он на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после решения не проводить военный парад 24 августа, в сети стартовал флэшмоб #гідність_на_гроші_не_міняю. Бойцы ВСУ, ветераны и волонтеры в социальных сетях массово призывают собраться на День независимости в Киеве и организовать парад своими силами.

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