Вместо парада: Зеленский пообещал военным 300 миллионов гривен премий ко Дню Независимости

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военного парада ко Дню Независимости Украины не будет. Об этом глава государства заявил в видеообращении. Ранее такая информация появилась в соцсетях.



По словам президента, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут переданы украинским военным.



«Мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, офицеры и все военные, которые выполняют задания в зоне проведения ООС. Но чествовать наших военных мы будем, праздновать День Независимости тоже будем, но будет новый формат», — отметил Зеленский.

Напомним, военные парады проходили в Украине последние пять лет ежегодно. В прошлом году на военном параде в День Независимости Украины произошло неординарное событие — участник парада, курсант-пограничник Вячеслав Короткий сделал предложение руки и сердца любимой девушке — Татьяне Федорчук, которая приехала в Киев поддержать Вячеслава на параде.

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