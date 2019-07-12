25.73 / 26.03 28.89 / 29.35
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Послы G7 осудили идею Зеленского о новой тотальной люстрации

13:37 12 июля 2019 79
Зеленский
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 12 июля, послы стран «Большой семерки» в Украине сделали совместное заявление в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского распространить люстрацию на все руководство страны за пять лет правления Петра Порошенко.

«Электоральные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах. Дискриминационные запреты для всех участников исполнительной и законодательной власти — нет. С 2014 года мы приветствовали процесс реформ, достигнутых в некоторых важных областях. Очевидно, что правильно привлекать к ответственности тех, кто злоупотреблял своим служебным положением, но, по нашему убеждению, сегодняшняя ситуация в Украине несравнима с той, что была после Революции Достоинства», — считают послы стран G7.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Зоя Ярош, проанализировав инициативу о люстрации, отметила, что теперь нормы закона об очищении власти будут касаться кандидатов в народные депутаты, кандидатов в депутаты местных советов всех уровней, кандидатов на пост президента, на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины