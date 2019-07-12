Обвиненная в воровстве Лобода показала грудь (фото)

Шоу-бизнес

Гастролирующая в России певица Светлана Лобода, угодившая в скандал с голым фото, которое она украла у известной модели и блогерши Nude Yoga Girl, решила привлечь внимание очередными обнаженными фото. На этот раз она не стала «одалживать» снимки у кого-то, а опубликовала свои. Таким образом певица ответила на гневные комментарии подписчиков. Она разделась у зеркала, расстегнув джинсы и показав грудь.

«Читаю. Думаю, подбросить ли еще дровишек», — написала Лобода под пикантным фото.

Также она показалась в соблазнительном кружевном топе без бретелей и в черном купальнике.

И как бы Светлана ни старалась замять скандал семейными снимками или провокационными оголенными кадрами, подписчики советуют ей не «подбрасывать дров», а публиковать свое. Также отметили, что после такого позора уже ничего не страшно.

«Колхоз. Только и можете пиариться за счет более талантливых. Тупой шоу бизнес», «Неужеле вам не надоело выкладывать порнуху, попробуйте выложить что-то умное, полезное. Самой не противно», «Жалкая уродливая курица», «С таким несмываемым позором, куда ж еще дровишек», «Что-угодно можете подбросить, но пусть на этот раз это будет уже что-то свое», — пишут в Сети.

Напомним, Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото известной модели, на котором она позирует обнаженной, стоя на голове.

«В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — так анонсировала Лобода свой концерт, желая, видимо, привлечь как можно больше внимания. Только певица забыла упомянуть, что на снимке вовсе она и указать автора фото.

Подписчики обвинили Светлану в воровстве, жестко ответила певице и сама Nude Yoga Girl, опубликовав гневный пост.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что молодая мама Светлана Тарабарова блеснула шикарным бюстом.

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