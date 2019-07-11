Модель пристыдила Лободу, укравшую у нее голое фото

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода, показавшая ранее горячее фото в облегающем мини-плятье, угодила в громкий скандал в сети. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram эффектное голое фото. На нем обнаженная женщина на деревянном мостике на реке стоит на голове, скрестив ноги. Поклонники стали обсуждать яркий снимок и восхищаться фигурой Лободы.

Но внимательные подписчики заметили, что на снимке вовсе не Светлана. Мягко говоря, она одолжила снимок у модели и блогерши Nude Yoga Girl, забыв указать, кто на снимке. Но эти сообщения певица игнорировала, некоторые — просто удаляла.

Вскоре объявилась и обладательница фотографии. Она жестко ответила Лободе в сети.

«Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала… Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены», — написала в посте Nude Yoga Girl.

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото — Nude Yoga Girl.

Тем временем, Лобода, вместо того, чтобы извиниться за неудачный хайп, вовсе не признает свою вину. В сторис она опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила, что не утверждала, что на фото именно Лобода.

«Дорогая, я же не говорила, что это я», — сказала Лобода и добавила шуточные «эмоджи», потом прекратила общение с автором фото и заблокировала ее.

Позже Светлана удалила со своей страницы скандальное голое фото. Видимо, чтобы замять скандал, она запостила милые фото с дочкой Евой, сопроводив его комментарием о счастье и семье.

Поддержать Лободу решили некоторые звезды шоу-бизнеса. Так, 46-летняя Наташа Королева повторила голый кадр у себя на балконе. Интересно, кто следующий из звезд поддержит бесстыжий челлендж и голышом станет на голову?

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике.

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