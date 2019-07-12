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Происшествия

Угроза экологической катастрофы в Крыму: зафиксирован выброс неизвестного вещества

14:49 12 июля 2019 153
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

После того как на пляже в крымском Коктебеле забил фонтан нечистот и выяснилось, что в поселке все очень плохо с экологией, выбросы неизвестного вещества обнаружили в Керчи в районе Аршинцевской косы. Об этом в Facebook сообщил глава российской администрации города Сергей Бороздин.

По его словам, уже взяты пробы для определения состава вещества. А местная полиция выясняет, кто мог слить в лиман эту массу. Власти города рекомендуют жителям и гостям города временно воздержаться от купания.

Как сообщает «Крым. Реалии», канализационные стоки попадают в море через сорванный ревизионный люк коллектора у ялтинского поселка Отрадное. А севастопольский «Водоканал» сбрасывает неочищенные сточные ливневые воды в акваторию Артиллерийской бухты, где было обнаружено повышенное содержание энтерококков.

Напомним, выбросы канализации в Коктебеле привели к загрязнению морской воды, в которой в сотни раз превышены все допустимые нормы концентрации вредных веществ.

«ФАКТЫ» писали об уничтожении оккупантами знаменитого курорта Саки, где в грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма.

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