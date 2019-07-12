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Украина

Кто круче: украинский журналист вслед за грузинским публично обложил Путина матом (видео)

15:03 12 июля 2019 113
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Похоже, у журналистов становится хорошей традицией в глубоко нецензурной форме обращаться к хозяину Кремля Владимиру Путину — вслед за грузинским коллегой видеообращение к президенту России опубликовал телеведущий Артем Овдиенко.

«Неофициальная версия анонса телемоста „А вот нам таки действительно нада пагаварить“ между украинским 24-м каналом (Киев) и грузинским Рустави-2 (Тбилиси)», — так прокомментировал он видео, которое выложил на свою страничку в социальных сетях.

Осторожно, на видео присутствует много ненормативной лексики.

Как ранее сообщали «ФАКТ», на грузинском телевидении уже не впервые последними словами ругали Путина — в сеть выложили видео, записанное еще в 2013 году.


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