- 17:05 Пассажиры в панике выпрыгивали на ходу: на спуске в Киеве у трамвая отказали тормоза
- 17:01 В Киеве представили экскурсионный тур по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль»
- 16:58 Трамп попался на незнании анатомии и вызвал волну насмешек в сети
- 16:48 Киллером была девушка: в Сумах раскрыли попытку двойного убийства по заказу родственника жертв
- 16:48 «Барселона» купила чемпиона мира за 120 млн евро
- 16:43 Дело Маркива: итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы
- 16:34 Откопали труп из любопытства: кем оказалась чупакабра, убитая под Полтавой
- 16:32 В Берлине довольны разговором Зеленского с Путиным, хотят еще
- 16:30 Sea Breezе-2019: США готовы поддерживать страны — партнеры НАТО
- 16:30 Боевики на Донбассе стали чаще грабить мирное население, — разведка
- 16:29 Скандал вокруг памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти подал заявления в ГПУ и полицию
- 16:13 Допрос генпрокурора: Сарган объяснила, чего НАБУ хочет от Луценко
Зеленский ввел в набсовет "ПриватБанка" подругу звезды "95-го квартала": в сети волна возмущения
В наблюдательный совет «ПриватБанка», по которому принят ряд резонансных решений, вошла по квоте президента Зеленского бывший юрист «Укрэксимбанка» Юлия Мецгер — подруга Елены Кравец из «95 Квартала». Об этом в Twitter сообщает «Громадське».
О том, что Кравец и Мецгер подруги, есть доказательства — фото в Instagram Елены Кравец, где она вместе с Юлией Мецгер была вместе на частной вечеринке.
По фото можно понять, что Кравец и Мецгер знакомы минимум четыре года. Фото с Instagram датировано 2017 годом. Другой снимок был загружен в 2018 году в учетную запись Facebook еще одной их подруги — генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк (на верхнем фото она в середине).
В соцсетях нашлись еще более раннние совместные фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер.
Отметим, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного «ПриватБанка» и государственного «Ощадбанка» бывших работников «Укрэксимбанка» Юлию Мецгер и Юрия Храмова.
Мецгер была юристом «Укрэксимбанка», а Юрий Храмов ранее в этом банке был заместитель председателя правления.
В сети новость о новом назначении президента вызвала негативную реакцию. Зеленскому вспомнили его слова о том, что кумовства больше не будет.
Отметим, наблюдательный совет имеет широкие полномочия, позволяющие влиять на все финансово-хозяйственные процессы в банке, а также кадровые. Например, наблюдательный совет может принять решение об отстранении председателя правления банка, членов осуществления полномочий и назначения вместо них временно исполняющих обязанности.
Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, их наблюдательные советы состоят из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабмина, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.
Напомним, хозсуд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.
А «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?