Зеленский ввел в набсовет "ПриватБанка" подругу звезды "95-го квартала": в сети волна возмущения

Украина

В наблюдательный совет «ПриватБанка», по которому принят ряд резонансных решений, вошла по квоте президента Зеленского бывший юрист «Укрэксимбанка» Юлия Мецгер — подруга Елены Кравец из «95 Квартала». Об этом в Twitter сообщает «Громадське».

О том, что Кравец и Мецгер подруги, есть доказательства — фото в Instagram Елены Кравец, где она вместе с Юлией Мецгер была вместе на частной вечеринке.

По фото можно понять, что Кравец и Мецгер знакомы минимум четыре года. Фото с Instagram датировано 2017 годом. Другой снимок был загружен в 2018 году в учетную запись Facebook еще одной их подруги — генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк (на верхнем фото она в середине).

В соцсетях нашлись еще более раннние совместные фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер.

Отметим, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного «ПриватБанка» и государственного «Ощадбанка» бывших работников «Укрэксимбанка» Юлию Мецгер и Юрия Храмова.

Мецгер была юристом «Укрэксимбанка», а Юрий Храмов ранее в этом банке был заместитель председателя правления.

В сети новость о новом назначении президента вызвала негативную реакцию. Зеленскому вспомнили его слова о том, что кумовства больше не будет.

Отметим, наблюдательный совет имеет широкие полномочия, позволяющие влиять на все финансово-хозяйственные процессы в банке, а также кадровые. Например, наблюдательный совет может принять решение об отстранении председателя правления банка, членов осуществления полномочий и назначения вместо них временно исполняющих обязанности.

Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, их наблюдательные советы состоят из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабмина, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.

Напомним, хозсуд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.

А «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

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